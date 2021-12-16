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    Как завершится встреча соседей по турнирной таблице?

    «Даллас» — «Лейкерс». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 16 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Лейкерс»
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    Кристапс Порзингис
    В четверг, 16 декабря, «Даллас» примет «Лейкерс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Даллас» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    «Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 14 побед и 13 поражений.

    В четырех последних матча «Маверикс» проиграли только «Индиане» (93:106), обыграв «Мемфис» (104:96), «Оклахому» (103:84) и «Шарлотт» (120:96).

    В игре с «Хорнетс» самым результативным стал Кристапс Порзингис с 24 баллами и 13 подборами. Трэй Берк добавил 22 очка, а Тим Хардуэй-младший — 19.

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    После травм у «Далласа» восстанавливаются Лука Дончич, Уилли Коли-Стайн и Стерлинг Браун.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» расположились на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 15 победами и 13 поражениями.

    За последнюю неделю калифорнийцы тоже потерпели лишь одно поражение — от «Мемфиса» (95:108). При этом они обыграли «Бостон» (117:102), «Оклахому» (116:95) и «Орландо» (106:94).

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    • Леброн Джеймс в игре с «Мэджик» оформил трипл-дабл из 30 очков, 11 подборов и 10 передач. Расселл Уэстбрук и Тэйлен Хортон-Такер добавили по 19 баллов.

    Из-за травм за «Лейкерс» не играют Тревор Ариза и Кендрик Нанн. Под действие коронавирусного протокола попали Дуайт Ховард, Хортон-Такер и Малик Монк. Джеймс и Энтони Дэвис имеют небольшие повреждения.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.82, победа «Лейкерс» — 1.99.

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    «Маверикс» вновь придется сыграть без Дончича, но вряд ли соперник обращает на это большое внимание.

    Калифорнийцев куда больше тревожит вспышка коронавируса. И хотя у Джеймса и Дэвиса нет признаков болезни, их участие в этой встрече остается под вопросом, поэтому наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Еще одним хорошим вариантом может стать «тотал меньше 216,5» за 1.90, ведь многие ведущие игроки атаки будут наблюдать за игрой по телевизору.

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    «Даллас» — «Лейкерс»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Как завершится встреча соседей по турнирной таблице?
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