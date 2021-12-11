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    Продолжит ли «Финикс» побеждать без Букера?

    «Финикс» — «Бостон». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 11 декабря 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Финикс Санз Прогнозы на Бостон Селтикс
    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Бостон»
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    Крис Пол
    В субботу, 11 декабря, «Финикс» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Финикс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 20 побед и четыре поражения.

    В 20 последних матчах подопечные Монти Уильямса проиграли лишь раз — на выезде во встрече с «Голден Стэйт» (96:118). Накануне они расправились с «Сан-Антонио» (108:104).

    Крис Пол оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 передач. Джей Краудер добавил 19 баллов, а Деандре Эйтон — 14 очков и 9 подборов.

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    Среди травмированных у «Финикса» значатся Девин Букер, Абдель Надер, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

    «Бостон»

    «Бостон» расположился на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 13 победами и 13 поражениями.

    В четырех последних матчах «Селтикс» выиграли только у «Портленда» (145:117), уступив «Юте» (130:137), «Лейкерс» (102:117) и «Клипперс» (111:114).

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    • В поединке против «Клипперс» Джейсон Тейтум отметился 29 очками и 10 подборами. Деннис Шредер набрал 19 очков и 8 передач, Джош Ричардсон — 17 баллов, а Маркус Смарт — 16.

    После травм у «Бостона» восстанавливаются Джейлен Браун и Бруно Фернандо.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.41, победа «Бостона» — 2.90.

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    Без Букера команде Монти Уильямса будет тяжелее добывать победы, однако успех во встрече с «Сан-Антонио» показывает, что «Санз» способны справиться с любыми трудностями.

    Аризонцы даже без своего лидера не только хорошо бросают, но и отлично играют в командный баскетбол, оставаясь четвертыми в лиге по результативным передачам.

    У «Бостона» тоже неплохой состав, но с потерей Брауна они справляются не так успешно, как хотелось бы. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -5,5» за 1.85.

    Еще один вариант — «тотал больше 218,5» за 1.90. Несмотря на травмы лидеров, эти команды играют результативно, так что ждем яркого матча.

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    «Финикс» — «Бостон»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 11.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Продолжит ли «Финикс» побеждать без Букера?
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