В субботу, 11 декабря, «Финикс» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Футпринт-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Финикс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 20 побед и четыре поражения.

В 20 последних матчах подопечные Монти Уильямса проиграли лишь раз — на выезде во встрече с «Голден Стэйт» (96:118). Накануне они расправились с «Сан-Антонио» (108:104).

Крис Пол оформил дабл-дабл из 21 очка и 10 передач. Джей Краудер добавил 19 баллов, а Деандре Эйтон — 14 очков и 9 подборов.

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Среди травмированных у «Финикса» значатся Девин Букер, Абдель Надер, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

«Бостон»

«Бостон» расположился на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 13 победами и 13 поражениями.

В четырех последних матчах «Селтикс» выиграли только у «Портленда» (145:117), уступив «Юте» (130:137), «Лейкерс» (102:117) и «Клипперс» (111:114).

В поединке против «Клипперс» Джейсон Тейтум отметился 29 очками и 10 подборами. Деннис Шредер набрал 19 очков и 8 передач, Джош Ричардсон — 17 баллов, а Маркус Смарт — 16.

После травм у «Бостона» восстанавливаются Джейлен Браун и Бруно Фернандо.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.41, победа «Бостона» — 2.90.

Без Букера команде Монти Уильямса будет тяжелее добывать победы, однако успех во встрече с «Сан-Антонио» показывает, что «Санз» способны справиться с любыми трудностями.

Аризонцы даже без своего лидера не только хорошо бросают, но и отлично играют в командный баскетбол, оставаясь четвертыми в лиге по результативным передачам.

У «Бостона» тоже неплохой состав, но с потерей Брауна они справляются не так успешно, как хотелось бы. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -5,5» за 1.85.

Еще один вариант — «тотал больше 218,5» за 1.90. Несмотря на травмы лидеров, эти команды играют результативно, так что ждем яркого матча.