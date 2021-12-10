В пятницу, 10 декабря, «Мемфис» примет «Лейкерс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ФедЭксФорум», начнется в 04:00 по московскому времени. «Мемфис» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 14 побед и 11 поражений.

Подопечные Тейлора Дженкинса могли похвастаться серией из пяти побед до того, как накануне проиграли «Далласу» (96:104).

В игре с «Маверикс» самым результативным стал Джарен Джексон, набравший 26 очков. Диллон Брукс добавил 15 баллов, а Десмонд Бейн — 14.

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После травм у «Мемфиса» восстанавливаются Джа Морант, Сэм Меррилл, Зайари Уильямс, Кайл Андерсон и Брэндон Кларк.

«Лейкерс»

«Лейкерс» расположились на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 13 победами и 12 поражениями.

В четырех последних матчах калифорнийцы проиграли только «Клипперс» (115:119), обыграв «Детройт» (110:106), «Сакраменто» (117:92) и «Бостон» (117:102).

В поединке против «Селтикс» Леброн Джеймс набрал 30 очков. Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл из 24 очков и 11 передач, а Энтони Дэвис — из 17 очков и 16 подборов.

Среди травмированных у «Лейкерс» значатся Кендрик Нанн и Тревор Ариза. У Джеймса и Дэвиса тоже есть небольшие повреждения.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лейкерс» — 1.64, победа «Мемфиса» — 2.25.

«Гриззлиз» ждет серьезное испытание, из которого очень трудно выйти победителем. Во-первых, они сыграют без Моранта — того самого защитника, что в предыдущей встрече команд набросал 40 очков. Заменить его просто некем.

Во-вторых, «Мемфис» проведет второй матч подряд без отдыха, тогда как у калифорнийцев был дополнительный день на подготовку.

Ну и не стоит недооценивать команду Фрэнка Вогеля, которая на самом деле не так плохо обороняется, как может говорить статистика. Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -3,5» за 1.95.

В кольцо «Далласа» «Мемфис» забросил 96 очков, и здесь мы бы не ждали большого прорыва, поэтому еще один вариант — «индивидуальный тотал хозяев меньше 108,5» за 1.90.