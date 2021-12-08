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    Возьмут ли «Лейкерс» реванш у «Бостона»?

    «Лейкерс» — «Бостон». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 8 декабря 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Лейкерс Прогнозы на Бостон Селтикс
    Прогноз и ставки на «Лейкерс» — «Бостон»
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    Энтони Дэвис
    В среду, 8 декабря, «Лейкерс» примут «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Лейкерс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету по 12 побед и поражений.

    Обыграв на прошлой неделе «Детройт» (110:106) и «Сакраменто» (117:92), подопечные Фрэнка Вогеля уступили «Клипперс» (115:119).

    В дерби Энтони Дэвис отметился 27 баллами и 10 подборами. Леброн Джеймс добавил 23 очка, 11 подборов и 6 передач. Еще 20 баллов со скамейки принес Малик Монк.

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    За «Лейкерс» точно не сыграют Кендрик Нанн и Тревор Ариза. Неопределенным остается статус Джеймса, Дэвиса и Кармело Энтони.

    «Бостон»

    «Бостон» расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 13 победами и 11 поражениями.

    В четырех последних матчах «Селтикс» уступили только «Юте» (130:137), выиграв у «Торонто» (109:97), «Филадельфии» (88:87) и «Портленда» (145:117).

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    • В игре с «Трэйл Блэйзерс» по 31 баллу набрали Джейсон Тейтум и Деннис Шредер. 19 очков принес Пэйтон Притчард, 17 — Маркус Смарт.

    Среди травмированных у «Бостона» значится только Джейлен Браун, но и он сохраняет шансы выйти на паркет.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.68, победа «Бостона» — 2.20.

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    В первой игре этих команд сразу четыре игрока «Селтикс» набрали не менее 20 очков. Хозяева доминировали на подборах и выполнили много штрафных бросков.

    Стоит ли ожидать от «Бостона» такой же игры в Лос-Анджелесе? Вряд ли. Медленно, но уверенно «Лейкерс» набирают ход, и возвращение в строй Леброна Джеймса придало команде импульс.

    Да, калифорнийцы все еще не похожи на чемпионский коллектив, но они все равно выглядят гораздо симпатичнее «Бостона». Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -2,5» за 1.85.

    При этом мы бы поставили на «тотал больше 217,5» за 1.90, тем более что в первой очной встрече команды в сумме набросали 238 баллов.

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    «Лейкерс» — «Бостон»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 08.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Возьмут ли «Лейкерс» реванш у «Бостона»?
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