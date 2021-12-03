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    Как долго «Торонто» придется ждать домашней победы?

    «Торонто» — «Милуоки». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 3 декабря 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Торонто Рэпторс Прогнозы на Милуоки Бакс
    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Милуоки»
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    Фред Ванвлит
    В пятницу, 3 декабря, «Торонто» примет «Милуоки» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Скотиабанк», начнется в 03:30 по московскому времени. «Торонто» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торонто»

    «Торонто» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету девять побед и 13 поражений.

    В трех последних матчах подопечные Ника Нерса проиграли «Индиане» (97:114), «Бостону» (97:109) и «Мемфису» (91:98).

    В поединке с «Гриззлиз» самым результативным с 20 баллами стал Паскаль Сиакам. Скотти Барнс добавил 19 очков, а Фред Ванвлит — 15 очков и 9 подборов.

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    После травм у «Торонто» восстанавливаются О Джи Ануноби, Кем Берч, Горан Драгич и Гари Трент-младший.

    «Милуоки»

    «Милуоки» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 14 победами и восемью поражениями.

    Действующая победная серия «Бакс» состоит их восьми встреч, в последней из которых они одолели «Шарлотт» (127:125).

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    • Яннис Адетокунбо записал себе в актив 40 очков, 12 подборов и 9 передач, Крис Миддлтон отметился 21 баллом, а Грейсон Аллен — 16.

    Среди травмированных у «Милуоки» значатся Брук Лопес, Донте Дивинченцо и Семи Оджелей.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.51, победа «Торонто» — 2.55.

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    В этом сезоне «Рэпторс» ужасно играют на своей площадке. Свою последнюю победу здесь они одержали еще в конце октября, и это удручает.

    Кроме того, в канадской команде много травмированных. Скорее всего, Ануноби и Трент не выйдут на паркет, а это значит, что «Торонто» останется без двух из четырех лучших бомбардиров.

    В таких условиях трудно ставить на хозяев, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -4,5» за 1.85.

    «Торонто» в среднем дома набирает лишь 102,7 очка за игру, а если взять просто последние три матча — 95. Оборона «Милуоки» сейчас довольно крепка, поэтому еще один вариант — «индивидуальный тотал "Торонто" меньше 105,5» за 1.85.

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    «Торонто» — «Милуоки»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 03.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Как долго «Торонто» придется ждать домашней победы?
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