В субботу, 20 ноября, «Сакраменто» примет «Торонто» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Голден Уан-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Сакраменто» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сакраменто»

«Сакраменто» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв шесть матчей из 15.

В шести последних встречах «Кингз» обыграли только «Детройт» (129:107), а накануне они проиграли «Миннесоте» (97:107).

В игре с «волками» Де'Аарон Фокс записал себе в актив 28 баллов и 5 передач. Бадди Хилд добавил 16 баллов, но реализовал лишь 5 трехочковых из 14.

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Серьезных кадровых проблем у «Сакраменто» в настоящее время нет.

«Торонто»

«Торонто» идет 11-м в турнирной таблице Восточной конференции с семью победами и девятью поражениями.

В трех предыдущих матчах команда Ника Нерса поочередно проиграла «Детройту» (121:127), «Портленду» (113:118) и «Юте» (103:119).

В поединке против «Джаз» на площадке блистал Гари Трент-младший, набравший 31 очко при 5 реализованных трехочковых из 11. Фред Ванвлит добавил 24 балла, а вот остальные выступили намного хуже.

После травм у «Торонто» восстанавливается Юта Ватанабэ, О Джи Ануноби и Прешес Ачиува.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сакраменто» — 1.61, победа «Торонто» — 2.30.

Сразу отметим, что обе команды находятся в кризисе, в связи с чем трудно выделить явного фаворита.

И все же мы больше верим в «Кингз», которые просто обязаны победить ради своего главного тренера, находящегося под сильным давлением.

«Рэпторс» сейчас не хватает некоторых важных игроков, и они будут проводить второй матч подряд без отдыха, так что наш прогноз и ставка — «победа "Сакраменто" с форой -3,5» за 1.90.

Также возьмем «индивидуальный тотал "Торонто" меньше 107,5» за 1.85. Канадцы сыграют без своего самого результативного баскетболиста — Ануноби. Хотя даже с ним они не входят в топ-20 результативных команд НБА.