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    Снизит ли «Сакраменто» давление на своего тренера?

    «Сакраменто» — «Торонто». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Торонто»
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    Люк Уолтон
    В субботу, 20 ноября, «Сакраменто» примет «Торонто» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Голден Уан-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Сакраменто» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв шесть матчей из 15.

    В шести последних встречах «Кингз» обыграли только «Детройт» (129:107), а накануне они проиграли «Миннесоте» (97:107).

    В игре с «волками» Де'Аарон Фокс записал себе в актив 28 баллов и 5 передач. Бадди Хилд добавил 16 баллов, но реализовал лишь 5 трехочковых из 14.

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    Серьезных кадровых проблем у «Сакраменто» в настоящее время нет.

    «Торонто»

    «Торонто» идет 11-м в турнирной таблице Восточной конференции с семью победами и девятью поражениями.

    В трех предыдущих матчах команда Ника Нерса поочередно проиграла «Детройту» (121:127), «Портленду» (113:118) и «Юте» (103:119).

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    После травм у «Торонто» восстанавливается Юта Ватанабэ, О Джи Ануноби и Прешес Ачиува.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сакраменто» — 1.61, победа «Торонто» — 2.30.

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    Сразу отметим, что обе команды находятся в кризисе, в связи с чем трудно выделить явного фаворита.

    И все же мы больше верим в «Кингз», которые просто обязаны победить ради своего главного тренера, находящегося под сильным давлением.

    «Рэпторс» сейчас не хватает некоторых важных игроков, и они будут проводить второй матч подряд без отдыха, так что наш прогноз и ставка — «победа "Сакраменто" с форой -3,5» за 1.90.

    Также возьмем «индивидуальный тотал "Торонто" меньше 107,5» за 1.85. Канадцы сыграют без своего самого результативного баскетболиста — Ануноби. Хотя даже с ним они не входят в топ-20 результативных команд НБА.

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    «Сакраменто» — «Торонто»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Снизит ли «Сакраменто» давление на своего тренера?
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