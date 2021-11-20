В субботу, 20 ноября, «Бостон» примет «Лейкерс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бостон» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету семь побед и восемь поражений.

Недавнюю выездную серию баскетболисты «Селтикс» провели явно не так, как планировали. Обменявшись победами с «Кливлендом» (89:91 и 98:92), подопечные Име Удоки проиграли «Атланте» (99:110).

В игре с «Хоукс» Джейсон Тейтум отметился 34 очками, 9 подборами и 5 передачами, реализовав 5 трехочковых из 12. Грант Уильямс добавил 18 очков, Деннис Шредер — 15, а Эл Хорфорд — 13.

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После травм у «Бостона» восстанавливаются Джейлен Браун и Роберт Уильямс, но они сохраняют шанс выйти на паркет.

«Лейкерс»

«Лейкерс» расположились на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с восемью победами и восемью поражениями.

В четырех последних матчах подопечные Фрэнка Вогеля обыграли только «Сан-Антонио» (114:106), а выездную серию начали с поражения от «Милуоки» (102:109).

Самым результативным в последней игре стал Тэйлен Хортон-Такер, в активе которого 25 баллов. Рассел Уэстбрук оформил дабл-дабл из 19 очков и 15 подборов, Энтони Дэвис добавил 18 баллов.

За «Лейкерс» точно не сыграют Тревор Ариза, Остин Ривз и Кендрик Нанн. Участие Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса остается под вопросом.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бостона» — 1.74, победа «Лейкерс» — 2.10.

Обе команды на старте сезона не впечатляют. Скорее всего, в некоторой степени это связано с травмами. У «Лейкерс» Джеймс уже пропустил 10 игр, а Хортон-Такер — и вовсе 13.

Что касается «Селтикс», то им в шести встречах пришлось обходиться без Джейлена Брауна. Кроме того, они все еще привыкают к стратегии Удоки после нескольких лет под руководством Брэда Стивенса.

Комбинация Джеймса, Дэвиса и Уэстбрука все еще не смогла добиться сплоченности, и мы не можем говорить с уверенностью, что Леброн будет на площадке, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой -2,5» за 1.95.

Также возьмем «тотал меньше 211,5» за 1.90, поскольку у обеих команд имеются проблемы в атаке.