Во вторник, 16 ноября, «Миннесота» примет «Финикс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Таргет-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Миннесота» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

«Миннесота» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету четыре победы и восемь поражений.

В восьми предыдущих встречах «волки» сумели выиграть лишь у «Лейкерс» (107:83), а накануне проиграли «Клипперс» (102:129).

Самым результативным у проигравших стал Энтони Эдвардс, набравший 21 очко при 9 подборах. Д'Анджело Расселл и Джейден Макдэниелс добавили по 15 баллов, а вот Карл-Энтони Таунс за 31 минуту отметился лишь 8 баллами.

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Кадровых проблем у «Миннесоты» в настоящее время нет.

«Финикс»

«Финикс» идет вторым в турнирной таблице Западной конференции с девятью победами и тремя поражениями.

Текущая победная серия «Санз» началась в конце октября и насчитывает восемь матчей, в последнем из которых подопечные Монти Уильямса разгромили «Хьюстон» (115:89).

Наибольший вклад в успех аризонцев внес Девин Букер, набросав 26 очков. Джавэйл Макги оформил дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов. Крис Пол набрал 15 баллов и сделал сразу 7 перехватов.

За «Финикс» пока не готов играть Дарио Шарич. Деандре Эйтон тоже рискует пропустить игру.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.61, победа «Миннесоты» — 2.40.

Нам кажется, что у «волков» нет шансов, поскольку Расселлу все еще не хватает резкости, а Таунсу — уверенности. Центровой «Миннесоты» в этом сезоне допускает в среднем больше трех потерь, со скрипом набирает очки и собирает подборы.

Потеря Эйтона может стать серьезной для «Санз», однако Макги пока справляется с ролью основного центрового. У них есть Букер, которого «волки» просто не способны остановить. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -3,5» за 1.90.

Оборона «Миннесоты» позволяет соперникам набирать очки. В трех матчах из четырех предыдущих «волки» пропускали больше 123 баллов. Именно поэтому еще один вариант для ставки — «индивидуальный тотал "Финикса" больше 113,5» за 2.05.