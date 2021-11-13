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    Прервет ли «Чикаго» победную серию «Голден Стэйт»?

    «Голден Стэйт» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 13 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Голден Стэйт» — «Чикаго»
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    Никола Вучевич
    В субботу, 13 ноября, «Голден Стэйт» примет «Чикаго» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чейз Центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Голден Стэйт»

    «Голден Стэйт» уверенно возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с десятью победами и одним поражением.

    Текущая победная серия подопечных Стива Керра насчитывает шесть матчей, в последнем из которых они обыграли «Миннесоту» (123:110).

    Наиболее результативным в составе победителей стал Эндрю Уиггинс, набравший 35 очков. Стеф Карри добавил 25 баллов при 5 подборах и 6 передачах.

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    После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Клэй Томпсон, Джеймс Уайзмен, Дрэймонд Грин и Дэмион Ли.

    «Чикаго»

    «Чикаго» лидирует в Восточной конференции, имея на своем счету восемь побед и три поражения.

    В этом месяце команда Билли Донована дважды подряд проиграла «Филадельфии», но затем разобралась с «Бруклином» (118:95) и «Далласом» (117:107).

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    • В игре с «Маверикс» Зак Лавин набрал 23 очка, Лондо Болл — 21, а Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 18 баллов и 10 подборов.

    Совсем недавно Вучевич сдал положительный тест на коронавирус, поэтому выбыл из игры минимум на десять дней. Травмы у «Чикаго» залечивают Коби Уайт и Патрик Уильямс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.47, победа «Чикаго» — 2.70.

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    «Уорриорз» — лучшая команда НБА, если судить по сводной турнирной таблице. Однако нельзя не отметить тот факт, что в начале сезона им достался простой график без сильных соперников.

    В то же время «Буллз» часто сражались с грандами и, как правило, добивались нужного результата. Конечно, потеря Вучевича нанесет им ущерб, но мы ожидаем, что они выйдут на паркет сосредоточенными и сохранят интригу. Наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой +5,5» за 1.85.

    Также возьмем «тотал больше 221,5» за 1.90, поскольку в составе обеих команд много игроков, ориентированных на атаку. Ждем высокого темпа и результативной игры.

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    «Голден Стэйт» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Прервет ли «Чикаго» победную серию «Голден Стэйт»?
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