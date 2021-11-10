В среду, 10 ноября, «Клипперс» примут «Портленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клипперс»

После неубедительного старта баскетболисты «Клипперс» преобразились и уже поднялись на седьмое место в Западной конференции, выиграв пять матчей из девяти.

В ноябре команда Тайрона Лю поочередно расправилась с «Оклахомой» (99:94), «Миннесотой» (126:115 и 104:84) и «Шарлотт» (120:106).

В игре с «Хорнетс» сразу шесть игроков набрали больше 10 очков, а самым результативным стал Пол Джордж с 20 баллами, 9 подборами и 8 передачами. Реджи Джексон добавил 19 баллов, а Люк Кеннард — 18.

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Среди травмированных у «Клипперс» значатся Маркус Моррис, Джейсон Престон и Кавай Леонард.

«Портленд»

«Портленд» идет девятым в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету по пять побед и поражений.

Примечательно, что «Трэйл Блэйзерс» если и выигрывают, то только дома, как это было в предыдущем матче с «Лейкерс» (105:90).

Самым результативным у орегонцев стал Дамиан Лиллард, записавший себе в актив 25 очков и 6 передач. А вот Си Джей Макколлум реализовал лишь 1 трехочковый из 10 и завершил встречу с 7 баллами.

Кадровых проблем у «Портленда» сейчас нет.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.69, победа «Портленда» — 2.10.

В целом уровень команд примерно равный, тем более что калифорнийцы до марта не смогут рассчитывать на Кавая Леонарда, который мог бы создать разницу.

Однако нам не нравится то, как лидеры «Трэйл Блэйзерс» играют в этом сезоне. Сначала нестабильность накрыла Лилларда, а теперь и Макколлума.

Кроме того, не забываем, что «Портленд» не выиграл ни одной встречи в гостях. Наш прогноз и ставка — «победа "Клипперс" с форой -3,5» за 1.97.

Хотя Лиллард постепенно набирает форму, мы не ожидаем высокой результативности в этой игре, где на первый план должна выйти надежность обороны. Еще один вариант — «тотал меньше 219,5» за 1.91.