Во вторник, 26 октября, «Торонто» примет «Чикаго» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на «Скотиабанк-Арене», начнется в 02:30 по московскому времени. «Торонто» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

После поражения от «Вашингтона» (83:98) в стартовом матче сезона баскетболисты «Торонто» отправились в Бостон, где преподнесли сенсацию, разобравшись с «Селтикс» (115:83).

Затем они отдали все силы в игре с «Далласом» (95:103), но все равно не смогли одолеть Луку Дончича и компанию.

Таким образом, на счету «Рэпторс» одна победа в трех матчах. При этом сразу пять игроков команды в среднем набирают больше 10 очков за игру.

Все прогнозы на НБА

Особенно выделяется Скотти Барнс с показателем в 18 очков и 10 подборов. А вот Фред Ванвлит пока не дотягивает до прошлогоднего уровня, допуская слишком много промахов.

За «Торонто» пока не готовы играть Паскаль Сиакам и Юта Ватанабэ.

«Чикаго»

«Чикаго» может быть доволен стартом сезона, в котором он одержал три победы в трех сыгранных матчах.

Игроки «Буллз» дважды обыграли «Детройт» (94:88 и 97:82), один раз — «Нью-Орлеан» (128:112) и теперь рассматриваются одной из темных лошадок чемпионата НБА.

Здорово начал сезон Зак Лавин, который в среднем за игру набирает 26,7 очка, 4,7 передачи и 5,7 подбора.

Никола Вучевич, похоже, продолжает доминировать под кольцом, тогда как Демар Дерозан добавил «быкам» огневой мощи в атаке.

Среди травмированных у «Чикаго» значится только защитник Коби Уайт.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Чикаго» — 1.71, победа «Торонто» — 2.20.

Некоторые эксперты обращают внимание на низкую результативность «Буллз» на старте сезона, но давайте не забывать, что две игры они провели против «Детройта», чья способность играть в обороне часто недооценивается.

Подопечные Билли Донована сильны в атаке, особенно когда Зак Лавин работает на полную катушку.

Ожидаем, что «Торонто» придется несладко в атаке, поскольку «быки» умеют перекрывать все зоны во многом благодаря умениям Вучевича и того же Лонзо Болла. Наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой -2,5» за 1.89.

Также возьмем «индивидуальный тотал "Чикаго" больше 106,5» за 1.81.