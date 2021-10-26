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    Продолжит ли доминировать Зак Лавин?

    «Торонто» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 26 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Чикаго»
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    Зак Лавин
    Во вторник, 26 октября, «Торонто» примет «Чикаго» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на «Скотиабанк-Арене», начнется в 02:30 по московскому времени. «Торонто» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торонто»

    После поражения от «Вашингтона» (83:98) в стартовом матче сезона баскетболисты «Торонто» отправились в Бостон, где преподнесли сенсацию, разобравшись с «Селтикс» (115:83).

    Затем они отдали все силы в игре с «Далласом» (95:103), но все равно не смогли одолеть Луку Дончича и компанию.

    Таким образом, на счету «Рэпторс» одна победа в трех матчах. При этом сразу пять игроков команды в среднем набирают больше 10 очков за игру.

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    Особенно выделяется Скотти Барнс с показателем в 18 очков и 10 подборов. А вот Фред Ванвлит пока не дотягивает до прошлогоднего уровня, допуская слишком много промахов.

    За «Торонто» пока не готовы играть Паскаль Сиакам и Юта Ватанабэ.

    «Чикаго»

    «Чикаго» может быть доволен стартом сезона, в котором он одержал три победы в трех сыгранных матчах.

    Игроки «Буллз» дважды обыграли «Детройт» (94:88 и 97:82), один раз — «Нью-Орлеан» (128:112) и теперь рассматриваются одной из темных лошадок чемпионата НБА.

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    • Здорово начал сезон Зак Лавин, который в среднем за игру набирает 26,7 очка, 4,7 передачи и 5,7 подбора.

    Никола Вучевич, похоже, продолжает доминировать под кольцом, тогда как Демар Дерозан добавил «быкам» огневой мощи в атаке.

    Среди травмированных у «Чикаго» значится только защитник Коби Уайт.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Чикаго» — 1.71, победа «Торонто» — 2.20.

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    Некоторые эксперты обращают внимание на низкую результативность «Буллз» на старте сезона, но давайте не забывать, что две игры они провели против «Детройта», чья способность играть в обороне часто недооценивается.

    Подопечные Билли Донована сильны в атаке, особенно когда Зак Лавин работает на полную катушку.

    Ожидаем, что «Торонто» придется несладко в атаке, поскольку «быки» умеют перекрывать все зоны во многом благодаря умениям Вучевича и того же Лонзо Болла. Наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой -2,5» за 1.89.

    Также возьмем «индивидуальный тотал "Чикаго" больше 106,5» за 1.81.

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    «Торонто» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 26.10.2021. Прогнозы на баскетбол. Продолжит ли доминировать Зак Лавин?
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