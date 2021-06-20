В воскресенье, 20 июня, «Бруклин» примет «Милуоки» в седьмом матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин» выиграл все домашние матчи в этой серии (115:107, 125:86 и 114:108), так что логично, что он ни разу не был в роли догоняющего.

Однако проблема в том, что две последние игры подопечные Стива Нэша провели без травмированного Кайри Ирвинга, в то время как Джеймс Харден все еще не набрал оптимальную форму.

В шестом матче «Нетс» могли закрывать серию (89:104), но стараний одного Кевина Дюранта, набравшего 32 очка при 11 подборах, оказалось недостаточно.

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Харден набрал 16 очков, но выполнил всего 9 бросков с игры, забросив 5 из них. Третьим по результативности стал Блэйк Гриффин с 12 баллами.

Все еще под вопросом остается участие Ирвинга в седьмом матче этой серии.

«Милуоки»

«Милуоки» тоже победил во всех домашних матчах (86:83, 107:96 и 104:89), в том числе накануне, переведя серию в решающую седьмую игру.

Героем «Бакс» стал Крис Миддлтон, записавший себе в актив 38 очков, 10 подборов и 5 передач при 5 реализованных трехочковых.

Яннис Адетокунбо добавил 30 очков и 17 подборов, а Джру Холидэй – 21 балл, 8 подборов и 5 передач.

У «Милуоки» до конца сезона выбыл Донте Дивинченцо. Под вопросом остается выход на паркет Джордана Нворы.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.82, победа «Бруклина» — 1.99.

Мы полагали, что «Нетс» закроют серию в шести встречах, но, как оказалось, силы Дюранта не безграничны, а Харден все еще испытывает игровые проблемы.

Очевидно, что на седьмую игру они выйдут более мотивированными, но мы уже не совсем уверены, что этого будет достаточно.

Конечно, с Кайри Ирвингом «Бруклин» точно прошел бы дальше, но его появление на паркете маловероятно, так что нам кажется, что у «Бакс» будут шансы.

В данном случае мы поставим на результативность. Атака — главная надежда обеих команд, поэтому наш прогноз и ставка — «тотал больше 215,5» за 1.90.

И опять же рекомендуем ставить на высокую результативность Дюранта, который в этой серии просто феноменален.