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    Кто выиграет решающий седьмой матч?

    «Бруклин» — «Милуоки». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч плей-офф НБА 20 июня 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бруклин Нетс Прогнозы на Милуоки Бакс
    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Милуоки»
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    Крис Миддлтон
    В воскресенье, 20 июня, «Бруклин» примет «Милуоки» в седьмом матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бруклин»

    «Бруклин» выиграл все домашние матчи в этой серии (115:107, 125:86 и 114:108), так что логично, что он ни разу не был в роли догоняющего.

    Однако проблема в том, что две последние игры подопечные Стива Нэша провели без травмированного Кайри Ирвинга, в то время как Джеймс Харден все еще не набрал оптимальную форму.

    В шестом матче «Нетс» могли закрывать серию (89:104), но стараний одного Кевина Дюранта, набравшего 32 очка при 11 подборах, оказалось недостаточно.

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    Харден набрал 16 очков, но выполнил всего 9 бросков с игры, забросив 5 из них. Третьим по результативности стал Блэйк Гриффин с 12 баллами.

    Все еще под вопросом остается участие Ирвинга в седьмом матче этой серии.

    «Милуоки»

    «Милуоки» тоже победил во всех домашних матчах (86:83, 107:96 и 104:89), в том числе накануне, переведя серию в решающую седьмую игру.

    Героем «Бакс» стал Крис Миддлтон, записавший себе в актив 38 очков, 10 подборов и 5 передач при 5 реализованных трехочковых.

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    • Яннис Адетокунбо добавил 30 очков и 17 подборов, а Джру Холидэй – 21 балл, 8 подборов и 5 передач.

    У «Милуоки» до конца сезона выбыл Донте Дивинченцо. Под вопросом остается выход на паркет Джордана Нворы.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.82, победа «Бруклина» — 1.99.

    Мы полагали, что «Нетс» закроют серию в шести встречах, но, как оказалось, силы Дюранта не безграничны, а Харден все еще испытывает игровые проблемы.

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    Очевидно, что на седьмую игру они выйдут более мотивированными, но мы уже не совсем уверены, что этого будет достаточно.

    Конечно, с Кайри Ирвингом «Бруклин» точно прошел бы дальше, но его появление на паркете маловероятно, так что нам кажется, что у «Бакс» будут шансы.

    В данном случае мы поставим на результативность. Атака — главная надежда обеих команд, поэтому наш прогноз и ставка — «тотал больше 215,5» за 1.90.

    И опять же рекомендуем ставить на высокую результативность Дюранта, который в этой серии просто феноменален.

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