Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуПортугалия на Евро: Роналду, лучший защитник сезона и два финала в группе Йоахим ЛёвГермания на Евро: дембельский аккорд Лёва, возвращение Мюллера и группа смерти Новак Джокович «Ролан Гаррос». Надаль обыграл Шварцмана, Джокович сыграет с Берреттини
  • 19:16
    • Надаль — полуфиналист «Ролан Гаррос»
  • 18:34
    • Официально: Сарри — главный тренер «Лацио»
  • 22:50
    • СМИ: «Вест Хэм» приостановил переговоры со «Спартаком» по Кралу
  • 20:13
    • УЕФА приостановил дело в отношении клубов-основателей Суперлиги
  • 18:28
    • В УЕФА подтвердили дисквалификацию Лапочкина
  • 16:54
    • Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на 10 лет
  • 13:54
    • Назначена бригада арбитров на матч Турция — Италия
    Все новости спорта

    Восстановят ли «Клипперс» силы на второй матч против «Юты»?

    «Юта» — «Клипперс». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч плей-офф НБА 11 июня 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Юта Джаз Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Юта» — «Клипперс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Донован Митчелл
    В пятницу, 11 июня, «Юта» примет «Клипперс» во втором матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 05:00 по московскому времени. «Юта» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Юта»

    У баскетболистов «Юты» было на несколько дней отдыха больше, чем у «Клипперс», однако первую игру серии они начали вяло, уступая к большому перерыву 13 очков.

    Но начиная с третьей четверти подопечные Куина Снайдера включили на всю мощь свою знаменитую оборону, а Донован Митчелл нарастил обороты у чужого щита, что позволило добыть победу (112:109).

    Митчелл стал самым результативным игроком матча, набрав 45 очков. Боян Богданович и Джордан Кларксон добавили по 18 баллов, а Руди Гобер отметился 8 очками и 12 подборами.

    Все прогнозы на НБА

    «Юты» сыграла без Майка Конли, участие которого во второй встрече пока остается под вопросом.

    «Клипперс»

    Вырвав победу в серии с «Далласом» (4-3), «Клипперс» получили всего один день отдыха перед поездкой в Солт-Лейк-Сити.

    Подопечные Тайрона Лю хоть и неплохо начали первый матч, но нехватка сил дала о себе знать во второй половине, когда встреча была проиграла (109:112).

  • Франция на Евро: главный фаворит, возвращение Бензема и будущий обладатель «Золотого мяча»
  • Сборная Франции — состав, тренер, тактика, предстоящие матчи и глобальный прогноз на Евро-2020
  • Сегодня

    • Лидер калифорнийской команды Кавай Леонард набрал 23 очка, а Пол Джордж — 20 очков и 10 подборов. Также неплохо сыграл вышедший со скамейки Люк Кеннард, в активе которого 18 баллов.

    После травмы у «Клипперс» восстанавливается только Серж Ибака, повредивший спину.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.61, победа «Клипперс» — 2.30.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    У калифорнийцев есть шансы побороться за выход в финал конференции за счет индивидуальных качеств таких игроков, как Леонард или Джордж.

    Впрочем, «Джаз» сильны своей обороной, которая в первой встрече заставила попотеть и так уставших «Клипперс».

    Нам кажется, что судьба серии будет решена в Лос-Анджелесе, а вот в Солт-Лейк-Сити команда Куина Снайдера вновь добьется своего. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -2,5» за 1.76.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Клипперс" меньше 108,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Зиданшек
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  3.46
  • Экспресс дня 10 июня
  • Завтра в 18:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эстония — Латвия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милуоки — Бруклин
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Вегас — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Группа B на Евро-2020
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Группа A на Евро-2020
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:00
    •  1.33
  • Прогноз на матч Группа C на Евро-2020
  • Футбол
  • 14/06/2021 в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Россия — Канада
  • Неслучайное поражение. Канада сдала «Красную машину» в утиль
    • 03:06 04/06/2021     Канада выиграла ЧМ в 27-й раз и сравнялась по этому показателю с Россией/СССР
  • Сказочный триумф Канады и очередная пощечина для России. Топ-5 событий ЧМ-2021
    • 16:50 07/06/2021     Где смотреть Евро-2020?
  • Спутник телезрителя. Где смотреть Евро-2020?
    • 01:50 04/06/2021
    «Юта» — «Клипперс»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 11.06.2021. Прогнозы на баскетбол. Восстановят ли «Клипперс» силы на второй матч против «Юты»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры