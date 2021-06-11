В пятницу, 11 июня, «Юта» примет «Клипперс» во втором матче второго раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 05:00 по московскому времени. «Юта» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

У баскетболистов «Юты» было на несколько дней отдыха больше, чем у «Клипперс», однако первую игру серии они начали вяло, уступая к большому перерыву 13 очков.

Но начиная с третьей четверти подопечные Куина Снайдера включили на всю мощь свою знаменитую оборону, а Донован Митчелл нарастил обороты у чужого щита, что позволило добыть победу (112:109).

Митчелл стал самым результативным игроком матча, набрав 45 очков. Боян Богданович и Джордан Кларксон добавили по 18 баллов, а Руди Гобер отметился 8 очками и 12 подборами.

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«Юты» сыграла без Майка Конли, участие которого во второй встрече пока остается под вопросом.

«Клипперс»

Вырвав победу в серии с «Далласом» (4-3), «Клипперс» получили всего один день отдыха перед поездкой в Солт-Лейк-Сити.

Подопечные Тайрона Лю хоть и неплохо начали первый матч, но нехватка сил дала о себе знать во второй половине, когда встреча была проиграла (109:112).

Лидер калифорнийской команды Кавай Леонард набрал 23 очка, а Пол Джордж — 20 очков и 10 подборов. Также неплохо сыграл вышедший со скамейки Люк Кеннард, в активе которого 18 баллов.

После травмы у «Клипперс» восстанавливается только Серж Ибака, повредивший спину.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.61, победа «Клипперс» — 2.30.

У калифорнийцев есть шансы побороться за выход в финал конференции за счет индивидуальных качеств таких игроков, как Леонард или Джордж.

Впрочем, «Джаз» сильны своей обороной, которая в первой встрече заставила попотеть и так уставших «Клипперс».

Нам кажется, что судьба серии будет решена в Лос-Анджелесе, а вот в Солт-Лейк-Сити команда Куина Снайдера вновь добьется своего. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -2,5» за 1.76.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Клипперс" меньше 108,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.87.