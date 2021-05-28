В пятницу, 28 мая, «Майами» примет «Милуоки» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс», начнется в 02:30 по московскому времени. «Майами» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

«Майами», занявший шестой место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, неудачно стартовал в плей-офф.

В первом матче подопечные Эрика Споэльстры сумели навязать борьбу (107:109 ОТ), переведя игру в овертайм после нехарактерных для «Милуоки» 13 промахов с линии штрафных бросков.

А во второй встрече баскетболисты «Хит» полностью развалились (98:132) и не имели ни единого шанса на позитивный итог. Самым результативным у проигравших стал Дуэйн Дедмон, набравший 19 очков, 18 баллов добавил Горан Драгич, тогда как Джимми Батлер отметился всего 10 очками.

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У «Майами» до конца сезона выбыл защитник Виктор Оладипо.

«Милуоки»

«Милуоки», получивший третий номер посева, пока успешно реабилитируется за прошлогоднее поражение от «Майами» в плей-офф.

По ходу сезона «Бакс» были одной из самых результативных команд, испытывая при этом некоторые проблем в обороне.

В первой игре с «Хит» команда Майка Буденхольцера вырвала победу в овертайме (109:107 ОТ) благодаря точному броску Криса Миддлтона.

Через пару дней блеснул уже Яннис Адетокунбо, который привел свою команду ко второй победе (132:98), набрав 31 очко, сделав 13 подборов и 6 передач.

В лазарете «Милуоки» значится только форвард Таннасис Адетокунбо.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Милуоки» — 1.83, победа «Майами» — 2.02.

Двумя поражениями подряд баскетболисты «Хит» загнали себя в угол. Если они проиграют и в этот раз, то практически распрощаются с надеждами выйти во второй раунд, поскольку еще ни одна команда в истории НБА не отыгрывалась в плей-офф со счета 0-3.

Очевидно, что опытный Эрик Споэльстра подберет нужные слова, чтобы настроить своих подопечных, да и домашние трибуны должны придать нужный импульс, по крайней мере в начале, когда заряд на борьбу будет максимальным. Наш прогноз и ставка — «победа "Майами" в первой половине» за 1.90.

Выиграют ли хозяева по итогам матча? В этом у нас есть сомнения, поскольку «Милуоки» показал себя довольно сильной и сбалансированной командой, которая вряд ли провалится так, как «Майами» во второй игре.

Также берем «тотал подборов Бэма Адебайо больше 8,5» за 1.74. «Майами» сделает ставку на свою крепкую оборону, которая вынудит «Милуоки» выполнять трудные броски, после которых основной центровой «Хит» и должен набирать свои подборы.