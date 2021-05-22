В субботу, 22 мая, «Голден Стэйт» примет «Мемфис» в рамках плей-ин НБА. Встреча, которая пройдет в Сан-Франциско на арене «Чейз Центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Голден Стэйт» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, записав на свой счет 39 побед и 33 поражения.

На финише регулярного чемпионата команда Стива Керра выиграла шесть матчей подряд, а в заключительный игровой день как раз расправилась с «Мемфисом» (113:101).

Накануне у «воинов» был шанс взять седьмой номер посева, но в упорной борьбе они все же проиграли «Лейкерс» (100:103), несмотря на 37 очков Стефа Карри и 21 балл Эндрю Уиггинса.

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У «Голден Стэйт» до конца сезона выбыли Клэй Томпсон и Джеймс Уайзмен. Под вопросом остается участие Келли Убре и Дэмиона Ли.

«Мемфис»

«Мемфис» финишировал девятым в турнирной таблице Восточной конференции с 38 победами и 34 поражениями.

Подопечные Тейлора Дженкинса тоже имели все шансы завершить «регулярку» шестью победами подряд, но, как было указано выше, уступили «Голден Стэйт» (101:113).

В первом раунде плей-ин «Гриззлиз» одолели «Сан-Антонио» (100:96). В целом они контролировали ход игры, хотя в какой-то момент в заключительной четверти даже позволили сопернику вырваться вперед.

Лучшими в составе победителей стали Диллон Брукс и Йонас Валанчюнас, набравшие 24 и 23 очка соответственно.

Среди травмированных у «Мемфиса» значится только Шон Макдермотт.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Голден Стэйт» — 1.71, победа «Мемфиса» — 2.50.

«Гриззлиз» заслуженно прошли «Сан-Антонио», но, честно говоря, их триумф оказался не таким уверенным, как ожидалось.

В то же время «Уорриорз» превзошли ожидания, навязав серьезную борьбу «Лейкерс». Если они сохранят такой же настрой, то у «Мемфиса» шансы будут минимальными. Наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой -3,5» за 1.90.

Ну и почему бы не попробовать «тотал больше 222,5» за 1.92? «Уорриорз» набрали больше 100 очков против элитной обороны «Лейкерс», а уж с «Мемфисом» они должны замахнуться на отметку в 120 баллов.