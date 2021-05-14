В пятницу, 14 мая, «Шарлотт» примет «Клипперс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Спектрум-центр», начнется в 02:00 по московскому времени. «Шарлотт» — «Клипперс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлотт»

«Шарлотт» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 33 победы и 36 поражений.

Команда Джеймса Боррего точно сыграет в плей-ин, но по-прежнему рискует пропустить вперед «Индиану» и «Вашингтон».

«Хорнетс» проиграли три из четырех предыдущих матчей, а накануне не справились с «Денвером» (112:117), несмотря на 31 очко Девонте Грэма. Также высокой результативностью порадовал Терри Розир, набравший 21 балл, а вот Ламело Болл реализовал всего 1 бросок из 9 с игры и записал в актив 5 очков.

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После травм у «Шарлотт» восстанавливаются Майлс Бриджес, Коди Мартин и Гордон Хэйворд.

«Клипперс»

«Клипперс» расположились на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 46 победами и 23 поражениями.

Подопечные Тайрона Лю не опустятся ниже четвертой позиции, но еще могут побороться за вторую с «Финиксом».

В активе калифорнийцев три победы в четырех предыдущих матчах. Их последней жертвой стал «Торонто» (115:96), в игре с которым Кавай Леонард и Теренс Мэнн набрали по 20 очков, а Пол Джордж добавил 16 баллов.

У «Клипперс» травмы залечивают Амир Коффи и Серж Ибака.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Клипперс» — 1.31, победа «Шарлотт» — 4.40.

В последних десяти встречах обе команды имели проблемы с набором очков, из-за чего оказались в самой нижней третий рейтинга результативности НБА.

Учитывая данный факт, можно предположить, что их очная встреча тоже выйдет нервной и перенасыщенной промахами, так что наш прогноз и ставка — «тотал меньше 224,5» за 1.86.

Несмотря на продолжающуюся турнирную борьбу, «Шарлотт» в этом месяце играет посредственно. Да, калифорнийцам тоже не хватает стабильности, но, поскольку их состав более сбалансирован, мы поставим на их успех. Еще один вариант — «победа "Клипперс" с форой -6,5» за 1.70.