В понедельник, 10 мая, «Лейкерс» примут «Финикс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Лейкерс» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейкерс»

«Лейкерс» занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 37 матчей из 67.

Действующие чемпионы вылетели из топ-6 и теперь, возможно, будут бороться в плей-ин за право сыграть в плей-офф.

В десяти последних матчах подопечные Фрэнка Вогеля одержали всего две победы, а накануне уступили «Портленду» (101:106), несмотря на 36 очков и 12 подборов Энтони Дэвиса, которого в плане результативности поддержали только Алекс Карузо и Кентавиус Колдуэлл-Поуп, у которых 18 и 17 баллов соответственно.

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До середины мая «Лейкерс» вынуждены играть без травмированных Леброна Джеймса, Денниса Шредера и Джареда Дадли.

«Финикс»

«Финикс» идет вторым в турнирной таблице Западной конференции с 48 победами и 19 поражениями.

Команда Монти Уильямса все еще может замахнуться на первую строчку, поскольку минимально отстает от лидирующей «Юты».

«Санз» выиграли шесть из семи предыдущих матчей, а их последней жертвой стал «Нью-Йорк» (128:105). Героем встречи смело можно назвать Деандре Эйтона, оформившего дабл-дабл из 26 очков и 15 подборов.

После травм у «Финикса» восстанавливаются Абдель Надер и Кэмерон Джонсон.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.49, победа «Лейкерс» — 2.87.

Честно говоря, действующие чемпионы нуждаются в успехе, поскольку так скатились вниз в турнирной таблице, что уже не попадают в зону прямого выхода в плей-офф.

Однако быстро исправить ситуацию вряд ли получится, ведь Леброн все еще в лазарете, а без него и Шредера вести команду за собой способен только Дэвис, но этого недостаточно, когда тебе противостоит серьезный оппонент.

У «Санз» бывают сбои в игре, однако случаются они крайне редко. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -4,5» за 1.77.