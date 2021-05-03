В понедельник, 3 мая, «Сан-Антонио» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 31 победу и 31 поражение.

Баскетболисты «Сперс» все еще претендуют на прямое попадание в плей-офф, хотя их положение серьезно подкосили поражения в двух последних матчах.

Особенно обидной вышла неудача в игре с «Бостоном» (140:143 ОТ). Мало того, что техасцы позволили сопернику отыграть отставание в 32 очка, так еще и не смогли сдержать Джейсона Тейтума, отметившегося 60 баллами.

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У проигравших Демар Дерозан оформил дабл-дабл из 30 очков и 14 передач, а Лонни Уокер и Деджанте Мюррей добавили по 24 балла.

После травм у «Сан-Антонио» восстанавливаются Трей Лайлз и Деррик Уайт, выбывший до конца сезона.

«Филадельфия»

«Филадельфия» идет второй в турнирной таблице Восточной конференции с 42 победами и 21 поражением.

«Сиксерс» передали лидерство «Бруклину», но отстают от него минимально, так что еще способны замахнуться на первую строчку.

В трех последних матчах команда Дока Риверса один раз обыграла «Оклахому» (121:90) и дважды — «Атланту» (127:83 и 126:104).

В единственной майской игре неплохую результативность продемонстрировал Дуайт Ховард, набрав 19 очков. У Джоэла Эмбиида, Тобиаса Харриса и Бена Симмонса — по 18 баллов.

«Филадельфия» остается одной из немногих команд без серьезных кадровых проблем.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Филадельфии» — 1.57, победа «Сан-Антонио» — 2.85.

У «Сперс» крепкая команда, но против «Сиксерс» они, как правило, играют ужасно, поскольку не имеют в составе того баскетболиста, который мог бы эффективно защищаться против Эмбиида, да и Симмонс кажется слишком опасным для низкорослых защитников «Сан-Антонио».

Не стоит забывать и о том, что подопечные Дока Риверса также имеют большое преимущество в глубине, так что скамейка запасных должна сказать свое веское слово. Наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -4,5» за 1.82.

Также возьмем «тотал меньше 221,5» за 1.88, поскольку большинство выездных встреч «Сиксерс» в этом сезоне прошли при низовом тотале. Ожидаем, что гости будут доминировать на подборах и лишать «Сан-Антонио» возможности набирать легкие очки.