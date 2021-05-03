ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордже Деспотович«Рубин» победил «Динамо». Казанцы сделали важный шаг на пути к еврокубкам Пеп ГвардиолаЧудесное превращение «МанСити». Из неудачника в чемпионы Карим БенземаПримера. «Атлетико» одолел «Эльче», «Реал» примет «Осасуну», «Валенсия» против «Барсы»
  • 20:57
    • «Сочи» в большинстве обыграл «Краснодар»
  • 21:28
    • Дубль Хаверца принес «Челси» победу над «Фулхэмом»
  • 21:07
    • «Интер» обыграл «Кротоне» и может стать чемпионом Италии 2 мая
  • 19:55
    • Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Ланс»
  • 19:36
    • Малиновский — лучший игрок Серии А в апреле по версии WhoScored
  • 19:14
    • Гол Льоренте оставил «Атлетико» на вершине таблицы Примеры
  • 19:12
    • Влашич получил травму колена в матче с «Уфой»
    Все новости спорта

    Оправится ли «Сан-Антонио» после болезненного поражения в Бостоне?

    «Сан-Антонио» — «Филадельфия». Прогноз (1.82) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 3 мая 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сан-Антонио Спёрс Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    Прогноз и ставки на «Сан-Антонио» — «Филадельфия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руди Гэй
    В понедельник, 3 мая, «Сан-Антонио» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 31 победу и 31 поражение.

    Баскетболисты «Сперс» все еще претендуют на прямое попадание в плей-офф, хотя их положение серьезно подкосили поражения в двух последних матчах.

    Особенно обидной вышла неудача в игре с «Бостоном» (140:143 ОТ). Мало того, что техасцы позволили сопернику отыграть отставание в 32 очка, так еще и не смогли сдержать Джейсона Тейтума, отметившегося 60 баллами.

    Все прогнозы на НБА

    У проигравших Демар Дерозан оформил дабл-дабл из 30 очков и 14 передач, а Лонни Уокер и Деджанте Мюррей добавили по 24 балла.

    После травм у «Сан-Антонио» восстанавливаются Трей Лайлз и Деррик Уайт, выбывший до конца сезона.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» идет второй в турнирной таблице Восточной конференции с 42 победами и 21 поражением.

    «Сиксерс» передали лидерство «Бруклину», но отстают от него минимально, так что еще способны замахнуться на первую строчку.

  • «Рубин» победил «Динамо». Казанцы сделали важный шаг на пути к еврокубкам
  • Реакция прессы на матч «Рубин» — «Динамо»
  • Сегодня

    • В трех последних матчах команда Дока Риверса один раз обыграла «Оклахому» (121:90) и дважды — «Атланту» (127:83 и 126:104).

    В единственной майской игре неплохую результативность продемонстрировал Дуайт Ховард, набрав 19 очков. У Джоэла Эмбиида, Тобиаса Харриса и Бена Симмонса — по 18 баллов.

    «Филадельфия» остается одной из немногих команд без серьезных кадровых проблем.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Филадельфии» — 1.57, победа «Сан-Антонио» — 2.85.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    У «Сперс» крепкая команда, но против «Сиксерс» они, как правило, играют ужасно, поскольку не имеют в составе того баскетболиста, который мог бы эффективно защищаться против Эмбиида, да и Симмонс кажется слишком опасным для низкорослых защитников «Сан-Антонио».

    Не стоит забывать и о том, что подопечные Дока Риверса также имеют большое преимущество в глубине, так что скамейка запасных должна сказать свое веское слово. Наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -4,5» за 1.82.

    Также возьмем «тотал меньше 221,5» за 1.88, поскольку большинство выездных встреч «Сиксерс» в этом сезоне прошли при низовом тотале. Ожидаем, что гости будут доминировать на подборах и лишать «Сан-Антонио» возможности набирать легкие очки.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Милан — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Лилль — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эвертон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Детройт — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.82
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Лос-Анжелес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Филадельфия — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Айлендерс — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Каролина — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Клипперс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Авангард» может завершить серию с ЦСКА в шестом матче
  • Система дала сбой. «Авангард» — в шаге от исторического триумфа
    • 14:45 27/04/2021     Артем Дзюба
  • «Зенит» и «Локомотив» — в Лиге чемпионов, ЦСКА мимо еврокубков. Все расклады перед заключительными турами РПЛ
    • 14:56 26/04/2021     «Авангард» сравнял счет в финальной серии с ЦСКА — 2:2
  • Самый эпичный матч сезона в КХЛ. Как «Авангард» совершил камбэк в противостоянии с ЦСКА
    • 12:24 25/04/2021
    «Сан-Антонио» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 03.05.2021. Прогнозы на баскетбол. Оправится ли «Сан-Антонио» после болезненного поражения в Бостоне?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры