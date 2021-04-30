В пятницу, 30 апреля, «Миннесота» примет «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Таргет-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Миннесота» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

«Миннесота» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 19 побед и 44 поражения.

Подопечные Райана Сондерса потеряли даже теоретические шансы попасть в плей-офф, но это не помешало им одержать сразу четыре победы в пяти последних матчах.

За этот период «Тимбервулвз» дважды обыграли «Юту» (101:96 и 105:104), а накануне разобрались с «Хьюстоном» (114:107). Самым результативным у победителей стал Карл-Энтони Таунс с 31 баллом, 22 очка добавил Хуанхо Эрнангомес, 19 — Энтони Эдвардс.

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За «Миннесоту» из-за травмы пока не может играть только Милик Бизли.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» расположился на десятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 31 победой и 31 поражением.

Команда Стива Керра ведет ожесточенную борьбу за попадание в плей-офф, точнее в плей-ин, куда отправятся клубы, занявшие седьмые-десятые места.

Серию из трех домашних игр «Уорриорз» начали с побед над «Денвером» (118:97) и «Сакраменто» (117:113), а вот в недавней встрече с «Далласом» (103:133) у них не было ни единого шанса, несмотря на 27 очков Стефа Карри и 26 баллов Майкла Мюлдера.

У «Голден Стэйт» до конца сезона выбыли Клэй Томпсон и Джеймс Уайзмен, Кент Бэйзмор и Дэмион Ли вернутся в строй в мае, а Эрик Пэскелл почти залечил свою травму.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Голден Стэйт» — 1.56, победа «Миннесоты» — 2.90.

«Волки» провалили сезон, но в последнее время заиграли довольно хорошо во многом благодаря тому, что форму набрали Таунс и Д'Анджело Расселл.

Очевидно, что победа сейчас куда важнее «Голден Стэйт», но что-то нам подсказывает, что «Миннесота» не будет играть в поддавки, и это лишь подтверждают ее недавние успехи во встречах с «Ютой», лидирующей в конференции.

Допускаем, что «Уорриорз» все-таки добьются своего, но для этого им придется приложить немало усилий. Наш прогноз и ставка — «победа "Миннесоты" с форой +5,5» за 1.86.