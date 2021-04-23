«Орландо»
«Орландо» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 18 побед и 40 поражений.
«Мэджик» фактически прекратили борьбу за выход в плей-офф после того, как в результате обменов лишись большинства лидеров. В десяти последних матчах они сумели выиграть только у «Чикаго» (115:106).
Накануне флоридцы потерпели поражение от «Атланты» (96:112). Самыми результативными у проигравших стали Уэнделл Картер и Коул Энтони, набравшие по 17 очков.
После травм у «Орландо» восстанавливаются Джеймс Эннис, Отто Портер, Терренс Росс и Майкл Картер-Уильямс. До конца сезона выбыли Маркелл Фульц и Джонатан Айзек.
«Нью-Орлеан»
«Нью-Орлеан» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 25 победами и 33 поражениями.
Команда Стэна ван Ганди все еще сохраняет шансы выйти в плей-ин, хотя поражения в четырех матчах подряд пошатнули ее позиции.
В своем последнем матче «Пеликанс» уступили «Бруклину» (129:134), несмотря на 33 очка Зайона Уильямсона и 27 баллов Брэндона Ингрэма.
У «Нью-Орлеана» травмы залечивают Джеймс Джонсон, Джош Харт и Никил Александер-Уолкер.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Нью-Орлеана» — 1.34, победа «Орландо» — 4.10.
«Пеликанс» — очевидные фавориты в этой игре, ведь «Мэджик» сосредоточены на том, чтобы получить высокий выбор на предстоящем драфте и не собираются улучшать свое турнирное положение.
Кроме того, у команды Стэна ван Ганди нет серьезных кадровых проблем, тогда как у флоридцев масса травм. Наш прогноз и ставка — «победа "Нью-Орлеана" с форой -6,5» за 1.74.
Еще один интересный вариант — «победа "Нью-Орлеана" в первой четверти с форой -2,5» за 1.92.