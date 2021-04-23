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    Выиграет ли «Нью-Орлеан» у немотивированного «Орландо»?

    «Орландо» — «Нью-Орлеан». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 23 апреля 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Орландо Мэджик
    Прогноз и ставки на «Орландо» — «Нью-Орлеан»
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    Брэндон Ингрэм
    В пятницу, 23 апреля, «Орландо» примет «Нью-Орлеан» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эмвей-центр», начнется в 02:00 по московскому времени. «Орландо» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Орландо»

    «Орландо» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 18 побед и 40 поражений.

    «Мэджик» фактически прекратили борьбу за выход в плей-офф после того, как в результате обменов лишись большинства лидеров. В десяти последних матчах они сумели выиграть только у «Чикаго» (115:106).

    Накануне флоридцы потерпели поражение от «Атланты» (96:112). Самыми результативными у проигравших стали Уэнделл Картер и Коул Энтони, набравшие по 17 очков.

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    После травм у «Орландо» восстанавливаются Джеймс Эннис, Отто Портер, Терренс Росс и Майкл Картер-Уильямс. До конца сезона выбыли Маркелл Фульц и Джонатан Айзек.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 25 победами и 33 поражениями.

    Команда Стэна ван Ганди все еще сохраняет шансы выйти в плей-ин, хотя поражения в четырех матчах подряд пошатнули ее позиции.

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    • В своем последнем матче «Пеликанс» уступили «Бруклину» (129:134), несмотря на 33 очка Зайона Уильямсона и 27 баллов Брэндона Ингрэма.

    У «Нью-Орлеана» травмы залечивают Джеймс Джонсон, Джош Харт и Никил Александер-Уолкер.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Нью-Орлеана» — 1.34, победа «Орландо» — 4.10.

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    «Пеликанс» — очевидные фавориты в этой игре, ведь «Мэджик» сосредоточены на том, чтобы получить высокий выбор на предстоящем драфте и не собираются улучшать свое турнирное положение.

    Кроме того, у команды Стэна ван Ганди нет серьезных кадровых проблем, тогда как у флоридцев масса травм. Наш прогноз и ставка — «победа "Нью-Орлеана" с форой -6,5» за 1.74.

    Еще один интересный вариант — «победа "Нью-Орлеана" в первой четверти с форой -2,5» за 1.92.

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