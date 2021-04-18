«Финикс»
«Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 40 побед и 15 поражений.
Команда Монти Уильямса выиграла 11 из 12 последних встреч, уступив за это время только «Клипперс» (103:113).
Последней жертвой «Санз» стал «Сакраменто» (122:114), в матче с которым Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов, а Девин Букер добавил 23 балла.
После травмы у «Финикса» восстанавливается Абдель Надер, но он сохраняет шансы выйти на паркет.
«Сан-Антонио»
«Сан-Антонио» расположился на десятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 26 победами и 27 поражениями.
На этой неделе «Сперс» прервали серию из пяти поражений, обыграв «Даллас» (119:117) и «Орландо» (120:97), но накануне все же проиграли «Торонто» (112:117).
В составе проигравших самыми результативными стали Деррик Уайт и Патрик Миллз, набравшие 25 и 23 очка соответственно. Также неплохо отыграл Демар Дерозан, в активе которого дабл-дабл из 19 очков и 11 передач.
У «Сан-Антонио» пока не готовы играть Трей Лайлз и Горги Дьенг.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.24, победа «Сан-Антонио» — 5.20.
Баскетболисты «Санз» в последнее время крайне редко подводят своих болельщиков. Их успешные результаты все еще позволяют им рассчитывать на первое место, которое пока сохраняет «Юта» с минимальным отрывом.
Команда Монти Уильямса получила выходной после победы над «Сакраменто», а вот у «Сперс» впереди еще тяжелая встреча с «Портлендом», которая, вероятно, отнимет много сил.
Полагаем, что подопечные Грега Поповича прилетят в Аризону уставшими, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -8,5» за 1.84.
Также берем «тотал больше 228,5» за 1.71. У «Финикса» классные атакующие игроки, которые способны продемонстрировать хорошие результаты на фоне такого соперника.