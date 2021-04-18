В воскресенье, 18 апреля, «Финикс» примет «Сан-Антонио» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в Аризоне, начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 40 побед и 15 поражений.

Команда Монти Уильямса выиграла 11 из 12 последних встреч, уступив за это время только «Клипперс» (103:113).

Последней жертвой «Санз» стал «Сакраменто» (122:114), в матче с которым Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов, а Девин Букер добавил 23 балла.

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После травмы у «Финикса» восстанавливается Абдель Надер, но он сохраняет шансы выйти на паркет.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» расположился на десятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 26 победами и 27 поражениями.

На этой неделе «Сперс» прервали серию из пяти поражений, обыграв «Даллас» (119:117) и «Орландо» (120:97), но накануне все же проиграли «Торонто» (112:117).

В составе проигравших самыми результативными стали Деррик Уайт и Патрик Миллз, набравшие 25 и 23 очка соответственно. Также неплохо отыграл Демар Дерозан, в активе которого дабл-дабл из 19 очков и 11 передач.

У «Сан-Антонио» пока не готовы играть Трей Лайлз и Горги Дьенг.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.24, победа «Сан-Антонио» — 5.20.

Баскетболисты «Санз» в последнее время крайне редко подводят своих болельщиков. Их успешные результаты все еще позволяют им рассчитывать на первое место, которое пока сохраняет «Юта» с минимальным отрывом.

Команда Монти Уильямса получила выходной после победы над «Сакраменто», а вот у «Сперс» впереди еще тяжелая встреча с «Портлендом», которая, вероятно, отнимет много сил.

Полагаем, что подопечные Грега Поповича прилетят в Аризону уставшими, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -8,5» за 1.84.

Также берем «тотал больше 228,5» за 1.71. У «Финикса» классные атакующие игроки, которые способны продемонстрировать хорошие результаты на фоне такого соперника.