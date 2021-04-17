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    Удастся ли «Чикаго» повторно обыграть «Мемфис»?

    «Чикаго» — «Мемфис». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 17 апреля 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Чикаго Буллз Прогнозы на Мемфис Гриззлиз
    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Мемфис»
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    Йонас Валанчюнас
    В субботу, 17 апреля, «Чикаго» примет «Мемфис» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго»

    «Чикаго» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 22 победами и 32 поражениями.

    Совсем недавно «Буллз» выменяли звездного центрового Николу Вучевича в надежде побороться за место в плей-офф, но пока они продолжают проигрывать. На счету команды Билли Донована уже четыре поражения подряд.

    Самое неприятное поражение «Чикаго» потерпел от ослабленного обменами «Орландо» (106:115). Вучевич провел хорошую игру, оформив дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов, Зак Лавин отметился 30 баллами. Однако остальные баскетболисты их не поддержали.

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    Позитивным моментом для «Буллз» остается разве что опустевший лазарет.

    «Мемфис»

    «Мемфис» идет восьмым в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 27 матчей из 53.

    «Гриззлиз» проиграли три из четырех последних игр, но в недавнем поединке с «Далласом» им не повезло (113:114), когда у Луки Дончича залетел шальной трехочковый бросок под финальную сирену.

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    • Грейсон Аллен стал самым результативным у проигравших с 23 очками. У Йонаса Валанчюнаса был дабл-дабл из 19 очков и 15 подборов.

    После травм у «Мемфиса» восстанавливаются Де'Энтони Мелтон, Тим Фрейзер, Джастис Уинслоу, Джонтей Портер и Джарен Джексон.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Чикаго» — 2.02, победа «Мемфиса» — 2.04.

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    «Буллз» в текущем сезоне разочаровывают едва ли не больше остальных, особенно после совершенных обменов. Для команды, у которой в составе есть две звезды, они играют не так, как ожидалось.

    У «Гриззлиз» нет ярких звезд, но они превосходят все ожидания, отлично играя в защите и на подборе.

    Несколько дней назад подопечные Тейлора Дженкинса победили «Чикаго» на домашней арене, и мы не видим причин, почему они проиграют в гостях. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Также берем «индивидуальный тотал "Чикаго" меньше 113,5» за 1.93. 13 апреля «Буллз» с трудом набрали 90 очков. Да, в Чикаго они могут сыграть результативнее, но вряд ли кардинально улучшат этот показатель.

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