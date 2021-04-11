В воскресенье, 11 апреля, «Юта» примет «Сакраменто» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 04:00 по московскому времени. «Юта» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юта»

«Юта» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 39 побед и 13 поражений.

На этой неделе баскетболисты «Джаз» впервые за долгое время потерпели два поражения подряд, уступив «Далласу» (103:111) и «Финиксу» (113:117 ОТ), но затем реабилитировались, выиграв у «Портленда» (122:103).

Донован Митчелл набрал 37 очков, а Руди Гобер оформил дабл-дабл из 18 очков и 20 подборов. Также выделялся Джо Инглз, набравший 13 очков со скамейки запасных.

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После травм у «Юты» восстанавливаются Джордан Кларксон, Джуван Морган и Удока Азубуике.

«Сакраменто»

«Сакраменто» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 22 победами и 30 поражениями.

«Кингз» проиграли пять предыдущих встреч, а в последней не справились с «Детройтом» (101:113).

Де'Аарон Фокс стал лучшим у проигравших с 23 очками, 9 подборами и 7 передачами. Ричаун Холмс и Бадди Хилд добавили по 15 очков, а Харрисон Барнс — 13.

У «Сакраменто» пока не готовы играть Дэмиан Джонс и Марвин Багли III.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.14, победа «Сакраменто» — 7.80.

Трудно не согласиться с таким раскладом, ведь игроки «Джаз», проиграв две встречи подряд, позволили «Финиксу» сократить отставание.

Подопечные Куина Снайдера вряд ли планируют расставаться со своим первым местом на Западе, поэтому постараются выжать максимум из оставшихся домашних игр.

У «Сакраменто» разладилась игра в атаке, а против одной из лучших оборонительных команд лиги у него нет шансов. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -10,5» за 1.72.

Альтернативный вариант — «индивидуальный тотал "Сакраменто" меньше 109,5» за 1.92.