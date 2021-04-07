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    Не испугается ли «Бостон» соперника из Филадельфии?

    «Бостон» — «Филадельфия». Прогноз (1.82) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 7 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Филадельфия»
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    Кемба Уокер
    В среду, 7 апреля, «Бостон» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 02:30 по московскому времени. «Бостон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бостон»

    «Бостон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету по 25 побед и поражений.

    Подопечные Брэда Стивенса в последнее время чередуют успешные матчи с провальными, но в двух предыдущих встречах они обыграли «Хьюстон» (118:102) и «Шарлотт» (116:86).

    В поединке с «Хорнетс» самым результативным стал Джейсон Тейтум с 22 баллами, 8 подборами и 4 результативными передачами. По 17 очков в копилку команды добавили Джейлен Браун и Эван Фурнье.

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    После травм у «Бостона» восстанавливаются Тристан Томпсон и Семи Оджелей.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» идет второй в турнирной таблице Восточной конференции с 34 победами и 16 поражениями.

    Долгое время команда Дока Риверса лидировала на Востоке, но три поражения в пяти последних матчах позволили «Бруклину» выйти в лидеры.

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    • В своем последнем матче «Сиксерс» потерпели поражение от «Мемфиса» (100:116), реализовав всего 8 трехочковых из 34. Лучшим у проигравших был Тобиас Харрис — 21 очко и 8 подборов.

    У «Филадельфии» травмы залечивают Джоэл Эмбиид, Джордж Хилл и Тайриз Макси, но они сохраняют шансы выйти на паркет.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Филадельфии» — 1.92, победа «Бостона» — 2.16.

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    Очевидно, многое будет зависеть от того, сыграет ли Эмбиид, который близок к полному восстановлению. Без камерунца «Сиксерс» играли не так мощно, из-за чего упустили лидерство на Востоке.

    Нам кажется, что у «Селтикс» будут шансы, ведь Тейтум, Браун и Смарт пребывают в неплохой форме, да и Фурнье постепенно осваивается в новом коллективе. Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой +2,5» за 1.82.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Бостона" больше 111,5» за 1.95.

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