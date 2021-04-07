В среду, 7 апреля, «Бостон» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 02:30 по московскому времени. «Бостон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету по 25 побед и поражений.

Подопечные Брэда Стивенса в последнее время чередуют успешные матчи с провальными, но в двух предыдущих встречах они обыграли «Хьюстон» (118:102) и «Шарлотт» (116:86).

В поединке с «Хорнетс» самым результативным стал Джейсон Тейтум с 22 баллами, 8 подборами и 4 результативными передачами. По 17 очков в копилку команды добавили Джейлен Браун и Эван Фурнье.

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После травм у «Бостона» восстанавливаются Тристан Томпсон и Семи Оджелей.

«Филадельфия»

«Филадельфия» идет второй в турнирной таблице Восточной конференции с 34 победами и 16 поражениями.

Долгое время команда Дока Риверса лидировала на Востоке, но три поражения в пяти последних матчах позволили «Бруклину» выйти в лидеры.

В своем последнем матче «Сиксерс» потерпели поражение от «Мемфиса» (100:116), реализовав всего 8 трехочковых из 34. Лучшим у проигравших был Тобиас Харрис — 21 очко и 8 подборов.

У «Филадельфии» травмы залечивают Джоэл Эмбиид, Джордж Хилл и Тайриз Макси, но они сохраняют шансы выйти на паркет.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Филадельфии» — 1.92, победа «Бостона» — 2.16.

Очевидно, многое будет зависеть от того, сыграет ли Эмбиид, который близок к полному восстановлению. Без камерунца «Сиксерс» играли не так мощно, из-за чего упустили лидерство на Востоке.

Нам кажется, что у «Селтикс» будут шансы, ведь Тейтум, Браун и Смарт пребывают в неплохой форме, да и Фурнье постепенно осваивается в новом коллективе. Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой +2,5» за 1.82.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Бостона" больше 111,5» за 1.95.