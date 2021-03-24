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    Продолжит ли «Финикс» борьбу за лидерство на Западе?

    «Майами» — «Финикс». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 24 марта 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Майами Хит Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Майами» — «Финикс»
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    Девин Букер
    В среду, 24 марта, «Майами» примет «Финикс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс», начнется в 03:00 по московскому времени. «Майами» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Майами»

    «Майами» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 22 победы и 21 поражение.

    Нынешний сезон команды Эрика Споэльстры напоминает американские горки. После неудачного старта в регулярном чемпионате баскетболисты «Хит» начали набирать обороты и даже приблизились к лидерам конференции, но проиграли три последних матча.

    На прошлой неделе флоридцы дважды подряд уступили «Индиане» (110:137 и 106:109 ОТ). В игре с овертаймом в составе «Хит» блеснули Эдрис Адебайо (29 очков, 10 подборов) и Джимми Батлер (21 очко, 15 подборов).

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    После травм у «Майами» восстанавливаются Горан Драгич, Эйвери Брэдли и Юдонис Хаслем.

    «Финикс»

    «Финикс» расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции с 28 победами и 13 поражениями.

    Свою вторую позицию «Санз» отвоевали накануне, когда довольно легко обыграли «Лейкерс» (111:94). Действующие чемпионы играли без Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, но теперь это лишь факт, который вряд ли как-то задевает команду Монти Уильямса.

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    • «Финикс» реализовал 48 процентов бросков с игры, тогда как «Лейкерс» — 41 процент. Самыми результативными у победителей стали Деандре Эйтон и Девин Букер, набравшие по 26 очков, а Крис Пол оформил трипл-дабл (11 очков, 10 подборов и 13 передач).

    «Финикс» остается едва ли не единственной командой, которая не имеет кадровых проблем.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.87, победа «Майами» — 2.08.

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    Игроки «Санз» сейчас демонстрируют отличный баскетбол. Они здоровы и готовы выкладываться на все 100 процентов, чтобы побороться с «Ютой» за первое место на Западе.

    А вот баскетболисты «Хит» выступают с переменным успехом. Зачастую им не хватает на паркете Драгича, которого преследуют травмы. Не исключено, что словенец пропустит и ближайшую игру.

    Нам кажется, что у команды из Аризоны будет больше шансов на успех, поэтому наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Майами" меньше 106,5» за 1.85.

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