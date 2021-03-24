В среду, 24 марта, «Майами» примет «Финикс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс», начнется в 03:00 по московскому времени. «Майами» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майами»

«Майами» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 22 победы и 21 поражение.

Нынешний сезон команды Эрика Споэльстры напоминает американские горки. После неудачного старта в регулярном чемпионате баскетболисты «Хит» начали набирать обороты и даже приблизились к лидерам конференции, но проиграли три последних матча.

На прошлой неделе флоридцы дважды подряд уступили «Индиане» (110:137 и 106:109 ОТ). В игре с овертаймом в составе «Хит» блеснули Эдрис Адебайо (29 очков, 10 подборов) и Джимми Батлер (21 очко, 15 подборов).

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После травм у «Майами» восстанавливаются Горан Драгич, Эйвери Брэдли и Юдонис Хаслем.

«Финикс»

«Финикс» расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции с 28 победами и 13 поражениями.

Свою вторую позицию «Санз» отвоевали накануне, когда довольно легко обыграли «Лейкерс» (111:94). Действующие чемпионы играли без Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, но теперь это лишь факт, который вряд ли как-то задевает команду Монти Уильямса.

«Финикс» реализовал 48 процентов бросков с игры, тогда как «Лейкерс» — 41 процент. Самыми результативными у победителей стали Деандре Эйтон и Девин Букер, набравшие по 26 очков, а Крис Пол оформил трипл-дабл (11 очков, 10 подборов и 13 передач).

«Финикс» остается едва ли не единственной командой, которая не имеет кадровых проблем.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.87, победа «Майами» — 2.08.

Игроки «Санз» сейчас демонстрируют отличный баскетбол. Они здоровы и готовы выкладываться на все 100 процентов, чтобы побороться с «Ютой» за первое место на Западе.

А вот баскетболисты «Хит» выступают с переменным успехом. Зачастую им не хватает на паркете Драгича, которого преследуют травмы. Не исключено, что словенец пропустит и ближайшую игру.

Нам кажется, что у команды из Аризоны будет больше шансов на успех, поэтому наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Майами" меньше 106,5» за 1.85.