В понедельник, 1 марта, «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Лейкерс» — «Голден Стэйт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейкерс»

«Лейкерс» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 23 победы и 11 поражений.

Оставшись без своей суперзвезды в лице Энтони Дэвиса, калифорнийцы потерпели сразу четыре поражения подряд. И лишь накануне они прервали неудачную серию, обыграв «Портленд» (102:93).

Подопечные Фрэнка Вогеля забросили всего 7 из 27 трехочковых бросков, а их реализация с игры составила 42 процента. При этом они прибавили в обороне, вынудив «Трэйл Блэйзерс» сделать 15 потерь.

Все прогнозы на НБА

Лучшим на площадке стал Леброн Джеймс, записавший себе в актив 28 очков, 11 подборов и 7 передач.

«Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» идет седьмым в турнирной таблице Западной конференции с 19 победами и 15 поражениями.

В последнее время команда Стива Керра играет довольно хорошо во многом благодаря пробуждению Дрэймонда Грина, который вновь заиграл на звездном уровне.

В последнем победном матче против «Шарлотт» (130:121) Грин записал на свой счет 11 очков, 12 подборов и 19 результативных передач! Стеф Карри добавил в копилку команды 29 очков и 9 передач, а Келли Убре — 27 очков.

После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Клэй Томпсон и Маркиз Крисс.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.61, победа «Голден Стэйт» — 2.75.

Да, накануне действующие чемпионы обыграли «Портленд», но без Энтони Дэвиса они смотрелись не так убедительно, как мы к тому привыкли.

У «Лейкерс» относительно слабая скамейка запасных, а в атаке команда практически полностью полагается на Джеймса, который хоть и способен выполнять огромный объем работы, но все равно накапливает усталость, что может негативно сказаться в плей-офф.

А вот у команды Стива Керра наметился прогресс и на этой волне, как нам кажется, она способна удивить. Наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой +4,5» за 1.91.

Также берем «индивидуальный тотал "Голден Стэйт" больше 109,5» за 1.77.