«Лейкерс»
«Лейкерс» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 23 победы и 11 поражений.
Оставшись без своей суперзвезды в лице Энтони Дэвиса, калифорнийцы потерпели сразу четыре поражения подряд. И лишь накануне они прервали неудачную серию, обыграв «Портленд» (102:93).
Подопечные Фрэнка Вогеля забросили всего 7 из 27 трехочковых бросков, а их реализация с игры составила 42 процента. При этом они прибавили в обороне, вынудив «Трэйл Блэйзерс» сделать 15 потерь.
Лучшим на площадке стал Леброн Джеймс, записавший себе в актив 28 очков, 11 подборов и 7 передач.
«Голден Стэйт»
«Голден Стэйт» идет седьмым в турнирной таблице Западной конференции с 19 победами и 15 поражениями.
В последнее время команда Стива Керра играет довольно хорошо во многом благодаря пробуждению Дрэймонда Грина, который вновь заиграл на звездном уровне.
В последнем победном матче против «Шарлотт» (130:121) Грин записал на свой счет 11 очков, 12 подборов и 19 результативных передач! Стеф Карри добавил в копилку команды 29 очков и 9 передач, а Келли Убре — 27 очков.
После травм у «Голден Стэйт» восстанавливаются Клэй Томпсон и Маркиз Крисс.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.61, победа «Голден Стэйт» — 2.75.
Да, накануне действующие чемпионы обыграли «Портленд», но без Энтони Дэвиса они смотрелись не так убедительно, как мы к тому привыкли.
У «Лейкерс» относительно слабая скамейка запасных, а в атаке команда практически полностью полагается на Джеймса, который хоть и способен выполнять огромный объем работы, но все равно накапливает усталость, что может негативно сказаться в плей-офф.
А вот у команды Стива Керра наметился прогресс и на этой волне, как нам кажется, она способна удивить. Наш прогноз и ставка — «победа "Голден Стэйт" с форой +4,5» за 1.91.
Также берем «индивидуальный тотал "Голден Стэйт" больше 109,5» за 1.77.