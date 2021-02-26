«Филадельфия»
«Филадельфия» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея на своем счету 21 победу и 11 поражений.
«Сиксерс» выиграли три из последних четырех матчей, а их последней жертвой стал «Торонто» (109:102).
Подопечные Дока Риверса реализовали 17 трехочковых бросков, а также превзошли соперника по подборам — 54 против 38.
Интересно, что «Филадельфия» была успешна в дальних бросках, несмотря на травму своего лучшего снайпера Сета Карри, возвращение которого в строй ожидается в ближайшие дни.
«Даллас»
«Даллас» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 15 победами и 15 поражениями.
«Маверикс» одержали шесть побед в последних семи матчах, в том числе и над «Бостоном» (110:107) 24 февраля.
Техасская команда вновь играла без Кристапа Порзингиса, у которого возникли проблемы со спиной, зато в ее составе блистал Лука Дончич. Словенец записал себе в актив 31 очко, 10 подборов и 8 передач, а также реализовал победный бросок за 0,1 секунды до финальной сирены.
«Даллас» пока не может рассчитывать не только на Порзингиса, но и на Макси Клебера.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1.42, победа «Далласа» — 2.65.
«Маверикс» явно вернулись в борьбу за плей-офф. Они играют в действительно хороший баскетбол, что подтвердила их встреча с «Бостоном».
Однако рассчитывать на успех в Филадельфии им вряд ли приходится, тем более что «Сиксерс» — сильнейший коллектив конференции.
Без Порзингиса и Клебера «Даллас» не сможет остановить Джоэла Эмбиида. Камерунец просто уничтожит техасцев. Он бы уничтожил их даже с Порзингисом и Клебером, а без них у «Маверикс» просто нет шансов. Наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -5,5» за 1.85.
Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Филадельфии" больше 115,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.90.