В пятницу, 26 февраля, «Филадельфия» примет «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Филадельфия» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

«Филадельфия» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея на своем счету 21 победу и 11 поражений.

«Сиксерс» выиграли три из последних четырех матчей, а их последней жертвой стал «Торонто» (109:102).

Подопечные Дока Риверса реализовали 17 трехочковых бросков, а также превзошли соперника по подборам — 54 против 38.

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Интересно, что «Филадельфия» была успешна в дальних бросках, несмотря на травму своего лучшего снайпера Сета Карри, возвращение которого в строй ожидается в ближайшие дни.

«Даллас»

«Даллас» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 15 победами и 15 поражениями.

«Маверикс» одержали шесть побед в последних семи матчах, в том числе и над «Бостоном» (110:107) 24 февраля.

Техасская команда вновь играла без Кристапа Порзингиса, у которого возникли проблемы со спиной, зато в ее составе блистал Лука Дончич. Словенец записал себе в актив 31 очко, 10 подборов и 8 передач, а также реализовал победный бросок за 0,1 секунды до финальной сирены.

«Даллас» пока не может рассчитывать не только на Порзингиса, но и на Макси Клебера.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1.42, победа «Далласа» — 2.65.

«Маверикс» явно вернулись в борьбу за плей-офф. Они играют в действительно хороший баскетбол, что подтвердила их встреча с «Бостоном».

Однако рассчитывать на успех в Филадельфии им вряд ли приходится, тем более что «Сиксерс» — сильнейший коллектив конференции.

Без Порзингиса и Клебера «Даллас» не сможет остановить Джоэла Эмбиида. Камерунец просто уничтожит техасцев. Он бы уничтожил их даже с Порзингисом и Клебером, а без них у «Маверикс» просто нет шансов. Наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -5,5» за 1.85.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Филадельфии" больше 115,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.90.