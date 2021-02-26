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    Уничтожит ли Эмбиид «Даллас» без Порзингиса?

    «Филадельфия» — «Даллас». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 26 февраля 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Филадельфия Сиксерс Прогнозы на Даллас Маверикс
    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Даллас»
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    Джоэл Эмбиид
    В пятницу, 26 февраля, «Филадельфия» примет «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Веллс Фарго-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Филадельфия» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 26 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Филадельфия»

    «Филадельфия» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея на своем счету 21 победу и 11 поражений.

    «Сиксерс» выиграли три из последних четырех матчей, а их последней жертвой стал «Торонто» (109:102).

    Подопечные Дока Риверса реализовали 17 трехочковых бросков, а также превзошли соперника по подборам — 54 против 38.

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    Интересно, что «Филадельфия» была успешна в дальних бросках, несмотря на травму своего лучшего снайпера Сета Карри, возвращение которого в строй ожидается в ближайшие дни.

    «Даллас»

    «Даллас» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 15 победами и 15 поражениями.

    «Маверикс» одержали шесть побед в последних семи матчах, в том числе и над «Бостоном» (110:107) 24 февраля.

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    • Техасская команда вновь играла без Кристапа Порзингиса, у которого возникли проблемы со спиной, зато в ее составе блистал Лука Дончич. Словенец записал себе в актив 31 очко, 10 подборов и 8 передач, а также реализовал победный бросок за 0,1 секунды до финальной сирены.

    «Даллас» пока не может рассчитывать не только на Порзингиса, но и на Макси Клебера.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Филадельфии» — 1.42, победа «Далласа» — 2.65.

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    «Маверикс» явно вернулись в борьбу за плей-офф. Они играют в действительно хороший баскетбол, что подтвердила их встреча с «Бостоном».

    Однако рассчитывать на успех в Филадельфии им вряд ли приходится, тем более что «Сиксерс» — сильнейший коллектив конференции.

    Без Порзингиса и Клебера «Даллас» не сможет остановить Джоэла Эмбиида. Камерунец просто уничтожит техасцев. Он бы уничтожил их даже с Порзингисом и Клебером, а без них у «Маверикс» просто нет шансов. Наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -5,5» за 1.85.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Филадельфии" больше 115,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.90.

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