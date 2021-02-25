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    Ускорит ли «Юта» падение «Лейкерс»?

    «Юта» — «Лейкерс». Прогноз (1.76) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 25 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Юта» — «Лейкерс»
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    Баскетболисты «Юты»
    В четверг, 25 февраля, «Юта» примет «Лейкерс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в Солт-Лейк-Сити, начнется в 06:00 по московскому времени. «Юта» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 25 Февраля 2021 года
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    •  Юта 06:00 Лейкерс Лейкерс
  • НБА
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    Коэффициенты на матч
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    «Юта»

    «Юта» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея на своем счету 25 побед и 6 поражений.

    В нынешнем сезоне подопечные Куина Снайдера выступают на удивление стабильно, практически не проигрывая. Единственное февральское поражение они потерпели от «Клипперс» (112:116), с которым боролись на равных.

    Накануне игроки «Джаз» разгромили «Шарлотт» (132:110), в то время как сразу четыре баскетболиста набрали 20 или больше очков — Донован Митчелл, Жорж Ньянг, Джо Инглз и Джордан Кларксон.

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    После травм у «Юты» восстанавливаются Удока Азубуике и Элайджа Хьюз.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» расположились на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 22 победами и 10 поражениями.

    Калифорнийцы тоже здорово начали регулярный чемпионат, но после травмы Энтони Дэвиса у них наметился спад, и они проиграли четыре из последних пяти матчей.

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    • В своей последней игре команда Фрэнка Вогеля неожиданно уступила «Вашингтону» (124:127 ОТ), несмотря на 31 очко и 13 результативных передач Леброна Джеймса.

    У «Лейкерс» травму залечивает не только Дэвис, но и защитник Деннис Шредер.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.43, победа «Лейкерс» — 3.50.

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    Калифорнийцы имеют в своем составе хороших ролевых игроков, но, оставшись без Дэвиса и Шредера, они превратились в посредственную команду, о чем свидетельствуют три поражения подряд.

    Дэвис выбыл до середины марта, а Шредер вскоре должен вернуться, но даже с ним у «Лейкерс» вряд ли будут шансы показать хороший результат в Солт-Лейк-Сити.

    Баскетболисты «Джаз» сейчас слишком хороши, а с возвращением Майка Конли станут еще сильнее, так что наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -5,5» за 1.76.

    Также берем «индивидуальный тотал "Юты" больше 113,5» за 1.93. Полагаем, что хорошая командная игра позволит «Джаз» набрать достаточное для победы количество очков.

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