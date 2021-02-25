«Юта»
«Юта» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея на своем счету 25 побед и 6 поражений.
В нынешнем сезоне подопечные Куина Снайдера выступают на удивление стабильно, практически не проигрывая. Единственное февральское поражение они потерпели от «Клипперс» (112:116), с которым боролись на равных.
Накануне игроки «Джаз» разгромили «Шарлотт» (132:110), в то время как сразу четыре баскетболиста набрали 20 или больше очков — Донован Митчелл, Жорж Ньянг, Джо Инглз и Джордан Кларксон.
После травм у «Юты» восстанавливаются Удока Азубуике и Элайджа Хьюз.
«Лейкерс»
«Лейкерс» расположились на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции с 22 победами и 10 поражениями.
Калифорнийцы тоже здорово начали регулярный чемпионат, но после травмы Энтони Дэвиса у них наметился спад, и они проиграли четыре из последних пяти матчей.
В своей последней игре команда Фрэнка Вогеля неожиданно уступила «Вашингтону» (124:127 ОТ), несмотря на 31 очко и 13 результативных передач Леброна Джеймса.
У «Лейкерс» травму залечивает не только Дэвис, но и защитник Деннис Шредер.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.43, победа «Лейкерс» — 3.50.
Калифорнийцы имеют в своем составе хороших ролевых игроков, но, оставшись без Дэвиса и Шредера, они превратились в посредственную команду, о чем свидетельствуют три поражения подряд.
Дэвис выбыл до середины марта, а Шредер вскоре должен вернуться, но даже с ним у «Лейкерс» вряд ли будут шансы показать хороший результат в Солт-Лейк-Сити.
Баскетболисты «Джаз» сейчас слишком хороши, а с возвращением Майка Конли станут еще сильнее, так что наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -5,5» за 1.76.
Также берем «индивидуальный тотал "Юты" больше 113,5» за 1.93. Полагаем, что хорошая командная игра позволит «Джаз» набрать достаточное для победы количество очков.