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    Все новости спорта

    Пошла ли неделя отдыха на пользу «Далласу»?

    «Даллас» — «Мемфис». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 23 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Мемфис»
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    Лука Дончич
    Во вторник, 23 февраля, «Даллас» примет «Мемфис» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Даллас» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    «Даллас» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 13 побед и 15 поражений.

    С середины января в игре «Маверикс» случился явный спад, но в пяти предыдущих матчах они одержали четыре победы, что может свидетельствовать о выходе из кризиса.

    В своем последнем матче команда Рика Карлайла уступила «Портленду» (118:121), несмотря на 44 очка Луки Дончича.

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    Среди травмированных у «Далласа» значится только защитник Нейт Хинтон.

    «Мемфис»

    «Мемфис» идет девятым в турнирной таблице Западной конференции с 13 победами и 13 поражениями.

    В течение большей части сезона подопечные Тейлора Дженкинса выступают нестабильно. Накануне они проиграли «Финиксу» (97:128), хотя до этого обыграли «Оклахому» (122:113) и «Детройт» (109:95).

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    • В игре с «Санз» никто из баскетболистов «Гриззлиз» не набрал и 20 очков, а самым результативным с 15 баллами стал Горги Дьенг.

    После травм у «Мемфиса» восстанавливаются Диллон Брукс, Киллиан Тийе, Брэндон Кларк и Джарен Джексон.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.55, победа «Мемфиса» — 2.55.

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    «Маверикс» вряд ли довольны нынешним нестабильным сезоном. Единственным светлым пятном был Лука Дончич, но из-за травм у него не было должной поддержки.

    Однако теперь ситуация стабилизировалась. Более того, техасцы получили целую неделю незапланированного отдыха в связи с зимним штормом.

    Нам кажется, что для подопечных Карлайла наступил поворотный момент. Они играют хорошо, они отдохнули, они здоровы, и они готовы побороться за плей-офф. Наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой -4,5» за 1.92.

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