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    Порадуют ли Маррей и Йокич своей игрой в Атланте?

    «Атланта» — «Денвер». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 22 февраля 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Атланта Хоукс Прогнозы на Денвер Наггетс
    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Денвер»
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    Джамал Маррей
    В понедельник, 22 февраля, «Атланта» примет «Денвер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 03:30 по московскому времени. «Атланта» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атланта»

    «Атланта» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 12 побед и 17 поражений.

    В шести последних матчах подопечные Ллойда Пирса потерпели сразу пять поражений, в связи с чем выпали из зоны плей-офф.

    Недавно «Хоукс» провели спаренные встречи с «Бостоном». В первой из них они победили (122:114), а вот вторую проиграли (109:121), несмотря на 31 очко и 11 результативных передач Трея Янга.

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    После травм у «Атланты» восстанавливаются Крис Данн, Богдан Богданович, Рэджон Рондо и Деандре Хантер.

    «Денвер»

    «Денвер» идет седьмым в турнирной таблице Западной конференции с 16 победами и 13 поражениями.

    У команды Майка Мэлоуна четыре триумфа в шести недавних матчах, а ее последней жертвой стал «Кливленд» (120:103).

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    • Блестяще против «Кавальерс» сыграл центровой Никола Йокич, оформив трипл-дабл — 16 очков, 12 подборов, 10 передач. Еще более феерично выступил Джамал Маррей, записав себе в актив 50 баллов.

    В лазарете «Денвера» находятся Гэри Харрис, Джамайкл Грин, Пи Джей Дозьер, Пол Миллсэп и Грег Уиттингтон.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Денвера» — 1.79, победа «Атланты» — 2.34.

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    Конечно, количество травмированных у «Наггетс» немного настораживает, но повреждения большинства игроков не носят серьезного характера, поэтому шансы, что тот же Миллсэп или Харрис появятся на площадке, довольно высоки.

    Также минусом для команды Мэлоуна может стать перелет из Кливленда в Атланту, но у них есть целые сутки в запасе, за которые они должны восстановиться.

    Учитывая нынешнюю форму Маррея и Йокича, мы не можем поставить против «Наггетс». Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Также возьмем «тотал больше 226,5» за 1.79, поскольку обе команды зачастую играют результативно.

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