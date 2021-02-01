В понедельник, 1 февраля, «Индиана» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Банкерс Лайф Филдхаус», начнется в 03:00 по московскому времени. «Индиана» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Индиана»

«Индиана» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 11 побед и восемь поражений.

«Пэйсерс» выиграли два подряд матча и три из четырех, прежде чем проиграть «Шарлотт» (105:108) в своем последнем матче.

Примечательно, что всего за полторы минуты до финальной сирены подопечные Нэйта Бьоркгрена вели в счете 103:102, но оставшийся отрезок провалили, уступив в нем 2:6. Самым результативным в команде стал Домантас Сабонис — 22 очка, 11 подборов и 6 передач.

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После травм у «Индианы» восстанавливаются Даг Макдермотт, Карис Леверт и Ти Джей Уоррен.

«Филадельфия»

«Филадельфия» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 14 победами и шестью поражениями.

В активе «Сиксерс» пять побед в шести последних матчах, в том числе и над «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:106).

Накануне команда Дока Риверса расправилась с «Миннесотой» (118:94) благодаря отличной игре Джоэла Эмбиида — 37 очков и 11 подборов.

Среди травмированных у «Филадельфии» значатся Майк Скотт и Терренс Фергюсон.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Филадельфии» — 1.89, победа «Индианы» — 2.20.

В последние годы «Сиксерс» доминировали на домашней арене, но страдали в гостях. Под руководством Дока Риверса команда постепенно прогрессирует и доросла до лидера конференции, вот только на выезде у нее лишь четыре победы при пяти поражениях.

Да, «Индиана» выиграла у себя дома шесть матчей из 11, но «Пэйсерс», лишившись Виктора Оладипо, начинают постепенно приходить в себя.

Некоторый импульс толкает «Филадельфию» вперед, но после ее гостевых поражений от «Детройта», «Кливленда» или «Аталанты», мы не удивимся, если «Сиксерс» вновь оступятся. Наш прогноз и ставка — «победа "Индианы" с форой +2,5» за 1.88.

Еще один вариант — «победа "Индианы" в первой половине». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.06.