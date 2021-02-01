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    Притормозит ли «Индиана» набравшую ход «Филадельфию»?

    «Индиана» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 1 февраля 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Индиана Пэйсерс Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    «Индиана» — «Филадельфия»: прогноз и ставка
    Баскетболисты «Филадельфии»
    В понедельник, 1 февраля, «Индиана» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Банкерс Лайф Филдхаус», начнется в 03:00 по московскому времени. «Индиана» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 01 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.10
  • X
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    «Индиана»

    «Индиана» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 11 побед и восемь поражений.

    «Пэйсерс» выиграли два подряд матча и три из четырех, прежде чем проиграть «Шарлотт» (105:108) в своем последнем матче.

    Примечательно, что всего за полторы минуты до финальной сирены подопечные Нэйта Бьоркгрена вели в счете 103:102, но оставшийся отрезок провалили, уступив в нем 2:6. Самым результативным в команде стал Домантас Сабонис — 22 очка, 11 подборов и 6 передач.

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    После травм у «Индианы» восстанавливаются Даг Макдермотт, Карис Леверт и Ти Джей Уоррен.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 14 победами и шестью поражениями.

    В активе «Сиксерс» пять побед в шести последних матчах, в том числе и над «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:106).

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    • Накануне команда Дока Риверса расправилась с «Миннесотой» (118:94) благодаря отличной игре Джоэла Эмбиида — 37 очков и 11 подборов.

    Среди травмированных у «Филадельфии» значатся Майк Скотт и Терренс Фергюсон.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Филадельфии» — 1.89, победа «Индианы» — 2.20.

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    В последние годы «Сиксерс» доминировали на домашней арене, но страдали в гостях. Под руководством Дока Риверса команда постепенно прогрессирует и доросла до лидера конференции, вот только на выезде у нее лишь четыре победы при пяти поражениях.

    Да, «Индиана» выиграла у себя дома шесть матчей из 11, но «Пэйсерс», лишившись Виктора Оладипо, начинают постепенно приходить в себя.

    Некоторый импульс толкает «Филадельфию» вперед, но после ее гостевых поражений от «Детройта», «Кливленда» или «Аталанты», мы не удивимся, если «Сиксерс» вновь оступятся. Наш прогноз и ставка — «победа "Индианы" с форой +2,5» за 1.88.

    Еще один вариант — «победа "Индианы" в первой половине». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.06.

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