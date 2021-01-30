В субботу, 30 января, «Оклахома» примет «Бруклин» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Чизпик Энерджи», начнется в 04:00 по московскому времени. «Оклахома» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оклахома»

«Оклахома» идет десятой в турнирной таблице Западной конференции с восемью победами и девятью поражениями.

Пока трудно оценивать перспективы «Тандер» в нынешнем сезоне, но эту неделю команда начала здорово.

Сначала подопечные Марка Дэйгнолта одолели «Портленд» (125:122), а затем обыграли «Финикс» (102:97), пусть соперник и играл без своего лидера Девина Букера.

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За «Оклахому» пока не может играть Тревор Ариза. Под вопросом остается выход на площадку Джорджа Хилла, Тая Джерома и Джоша Холла.

«Бруклин»

«Бруклин» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 12 из 20 своих матчей.

С приходом в команду Джеймса Хардена проблемы «Нетс» в обороне никуда не испарились, но все же они побеждают гораздо чаще благодаря атакующей мощи звездного трио.

Да, «Бруклин» дважды проиграл «Кливленду» (135:147 и 113:125), но после этого дважды разобрался с «Майами» (128:124 и 98:85), а также вырвал победу у «Атланты» (132:128 ОТ) на фоне блестящей игры Кевина Дюранта (32 очка), Хардена (31 очко, 15 передач) и Кайри Ирвинга (26 очков).

После травм у «Бруклина» восстанавливаются Спенсер Динвидди и Николас Клэкстон.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бруклина» — 1.33, победа «Оклахомы» — 4.20.

Звездное трио «Нетс», безусловно, наводит ужас на многие команды, но подопечным Стива Нэша явно не хватает глубины состава, из-за чего победы в регулярном чемпионате даются не так легко, как того хотелось бы.

«Тандер» — неплохой симбиоз молодости и опыта. Трудно сказать, выиграет ли команда Марка Дэйгнолта на домашней площадке, но навязать борьбу обязана. Наш прогноз и ставка — «победа "Оклахомы" с форой +8,5» за 1.74.

Мы бы также попробовали ставку «тотал меньше 230,5» за 1.82, поскольку считаем, что показатели результативности Дюранта, Хардена и Ирвинга немного снизятся.