«Сан-Антонио» — «Даллас». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 23 января 2021 года

В субботу, 23 января, «Сан-Антонио» примет «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Сан-Антонио» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету восемь побед и семь поражений.

«Сперс» начали регулярный чемпионат с четырех поражений в шести матчах, но затем преобразились, благодаря чему пока держатся в зоне плей-офф.

Впрочем, накануне подопечные Грега Поповича без шансов уступили «Голден Стэйт» (99:121), не взяв у соперника ни единой четверти. Игру провалил не только Демар Дерозан, набравший 15 очков, но и Ламаркус Олдридж, отметившийся всего 4 баллами.

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После травм у «Сан-Антонио» восстанавливаются Деррик Уайт, Куинндари Уэзерспун, Дрю Юбэнкс и Лука Саманич.

«Даллас»

«Даллас» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с семью победами и семью поражениями.

«Маверикс» в дебюте сезона тоже одержали две победы в шести сыгранных встречах, после чего стали наращивать обороты во многом благодаря Кристапсу Порзингису, залечившему травму.

В своем последнем матче команда Рика Карлайла выиграла у «Индианы» (124:112). Порзингис набрал 27 очков и сделал 13 подборов при 80-процентной реализации бросков с игры.

Среди травмированных у «Далласа» значатся Дуайт Пауэлл, Макси Клебер, Дориан Финни-Смит и Джош Ричардсон.

Прогноз и ставки

В предстоящем дерби букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Далласа» — 1.81, победа «Сан-Антонио» — 2.31.

Честно говоря, мы сомневаемся в том, что для «Маверикс» в этой игре все сложится успешно. Да, недавно они зрелищно обыграли «Индиану», но не забываем, что в результате обменов «Пэйсерс» лишились лидера в лице Виктора Оладипо.

Кроме того, перед этим «Даллас» потерпел три поражения подряд, без шансов проиграв «Чикаго» и «Торонто» из-за слабой скамейки запасных.

Конечно, «Сперс» тоже могут провалить игру, но на них все же можно поставить с небольшой подстраховкой. Наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" с форой +3,5» за 1.82.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Далласа" меньше 113,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.74.