«Хьюстон» — «Финикс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 21 января 2021 года

«Хьюстон»
«Хьюстон» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету четыре победы и восемь поражений.
Техасская команда пережила неудачный старт сезона из-за вспышки коронавируса, а затем еще и потеряла свою главную звезду — Джеймс Харден в результате обмена перешел в «Бруклин».
В своем последнем матче «Рокетс» уступили «Чикаго» (120:125). Лучшим у проигравших был защитник Виктор Оладипо, набравший 32 очка и сделавший 9 передач. Отлично сыграл и Кристиан Вуд, в активе которого 30 баллов.
За «Хьюстон» пока не могут играть Крис Клемонс и Данте Эксум. Также рискуют пропустить встречу Джон Уолл, Бродрик Томас, Стерлинг Браун и Дануэль Хаус.
«Финикс»
«Финикс» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции с семью победами и пятью поражениями.
«Санз» идут так высоко во многом благодаря своим молодым талантам — Девину Букеру и Деандре Эйтону. При этом не стоит забывать Криса Пола, который за счет своего опыта тоже приносит много пользы.
Накануне подопечные Монти Уильямса проиграли «Мемфису» (104:108). Эйтон оформил шикарный дабл-дабл из 18 очков и 16 подборов, Микал Бриджес добавил в копилку команду 17 баллов, тогда как Букер провалил игру, отметившись всего 12 очками.
В лазарете «Финикса» находятся Дэмиан Джонс, Дарио Шарич и Джейлен Смит.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.42, победа «Хьюстона» — 2.95.
В данной паре непросто выделить фаворита, но мы бы все же поставили на гостей, которые подойдут к этой встрече более подготовленными, поскольку у техасцев все еще не утихла перестройка.
Эйтон и Бриджес способны повести «Санз» за собой. Также мы ждем реакции от Букера на его провал в Мемфисе. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -5,5» за 1.87.