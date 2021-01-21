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    Сумеет ли «Финикс» выиграть у нестабильного «Хьюстона»?

    «Хьюстон» — «Финикс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 21 января 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Хьюстон Рокетс Прогнозы на Финикс Санз
    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Финикс»
    Деандре Эйтон
    В четверг, 21 января, «Хьюстон» примет «Финикс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Тойота-центр», начнется в 05:30 по московскому времени. «Хьюстон» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 21 Января 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.95
  • X
  • 2
  • 1.35
  • Ставка!
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    «Хьюстон»

    «Хьюстон» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету четыре победы и восемь поражений.

    Техасская команда пережила неудачный старт сезона из-за вспышки коронавируса, а затем еще и потеряла свою главную звезду — Джеймс Харден в результате обмена перешел в «Бруклин».

    В своем последнем матче «Рокетс» уступили «Чикаго» (120:125). Лучшим у проигравших был защитник Виктор Оладипо, набравший 32 очка и сделавший 9 передач. Отлично сыграл и Кристиан Вуд, в активе которого 30 баллов.

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    За «Хьюстон» пока не могут играть Крис Клемонс и Данте Эксум. Также рискуют пропустить встречу Джон Уолл, Бродрик Томас, Стерлинг Браун и Дануэль Хаус.

    «Финикс»

    «Финикс» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции с семью победами и пятью поражениями.

    «Санз» идут так высоко во многом благодаря своим молодым талантам — Девину Букеру и Деандре Эйтону. При этом не стоит забывать Криса Пола, который за счет своего опыта тоже приносит много пользы.

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  • 18/01/2021

    • Накануне подопечные Монти Уильямса проиграли «Мемфису» (104:108). Эйтон оформил шикарный дабл-дабл из 18 очков и 16 подборов, Микал Бриджес добавил в копилку команду 17 баллов, тогда как Букер провалил игру, отметившись всего 12 очками.

    В лазарете «Финикса» находятся Дэмиан Джонс, Дарио Шарич и Джейлен Смит.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.42, победа «Хьюстона» — 2.95.

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    В данной паре непросто выделить фаворита, но мы бы все же поставили на гостей, которые подойдут к этой встрече более подготовленными, поскольку у техасцев все еще не утихла перестройка.

    Эйтон и Бриджес способны повести «Санз» за собой. Также мы ждем реакции от Букера на его провал в Мемфисе. Наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -5,5» за 1.87.

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