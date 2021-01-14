«Финикс» — «Атланта». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 14 января 2021 года

«Финикс»
«Финикс» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с семью победами и четырьмя поражениями.
«Санз» начали сезон с пятью победами в шести встречах, но затем у них наступил небольшой спад.
Подопечные Монти Уильямса проиграли два из трех предыдущих матчей. Накануне они не справились с «Вашингтоном» (107:128), несмотря на 33 очка Девина Букера и дабл-дабл Криса Пола.
В лазарете «Финикса» находятся Кэмерон Пэйн, Тайлер Джонсон и Джейлен Смит.
«Атланта»
«Атланта» расположилась на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции с пятью победами и пятью поражениями.
«Хоукс» стартовали в регулярном чемпионате с трех побед, а вот в последних пяти матчах они потерпели сразу четыре поражения.
Да, накануне команда Ллойда Пирса обыграла «Филадельфию» (112:94), но стоит учесть, что «Сиксерс» потеряли почти половину состава из-за вспышки коронавируса.
У «Атланты» после травм восстанавливаются Данило Галлинари, Рэджон Рондо, Богдан Богданович, Крис Данн и Оньека Оконгву.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.54, победа «Атланты» — 2.80.
Нужно признать, что в последнее время «Санз» смотрятся не так здорово, как в начале сезона, но все равно нам кажется, что родные стены должны им помочь.
Кроме того, «ястребов» подкосили травмы, из-за которых тоже возник спад, который вряд ли бы прервался во встрече с «Филадельфией», если бы не вмешался коронавирус.
Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -5,5» за 1.93.
Альтернативный вариант — «победа "Финикса" в первой половине и в матче». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.88.