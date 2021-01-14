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    «Финикс» — «Атланта». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 14 января 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Финикс Санз Прогнозы на Атланта Хоукс
    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Атланта»
    Крис Пол
    В четверг, 14 января, «Финикс» примет «Атланту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в Аризоне, начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 14 Января 2021 года
    Финикс
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    •  Финикс 05:00 Атланта Атланта
  • НБА
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    Коэффициенты на матч
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    «Финикс»

    «Финикс» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с семью победами и четырьмя поражениями.

    «Санз» начали сезон с пятью победами в шести встречах, но затем у них наступил небольшой спад.

    Подопечные Монти Уильямса проиграли два из трех предыдущих матчей. Накануне они не справились с «Вашингтоном» (107:128), несмотря на 33 очка Девина Букера и дабл-дабл Криса Пола.

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    В лазарете «Финикса» находятся Кэмерон Пэйн, Тайлер Джонсон и Джейлен Смит.

    «Атланта»

    «Атланта» расположилась на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции с пятью победами и пятью поражениями.

    «Хоукс» стартовали в регулярном чемпионате с трех побед, а вот в последних пяти матчах они потерпели сразу четыре поражения.

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    • Да, накануне команда Ллойда Пирса обыграла «Филадельфию» (112:94), но стоит учесть, что «Сиксерс» потеряли почти половину состава из-за вспышки коронавируса.

    У «Атланты» после травм восстанавливаются Данило Галлинари, Рэджон Рондо, Богдан Богданович, Крис Данн и Оньека Оконгву.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.54, победа «Атланты» — 2.80.

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    Нужно признать, что в последнее время «Санз» смотрятся не так здорово, как в начале сезона, но все равно нам кажется, что родные стены должны им помочь.

    Кроме того, «ястребов» подкосили травмы, из-за которых тоже возник спад, который вряд ли бы прервался во встрече с «Филадельфией», если бы не вмешался коронавирус.

    Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -5,5» за 1.93.

    Альтернативный вариант — «победа "Финикса" в первой половине и в матче». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.88.

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