«Финикс» — «Атланта». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 14 января 2021 года

В четверг, 14 января, «Финикс» примет «Атланту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в Аризоне, начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Атланта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Финикс»

«Финикс» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с семью победами и четырьмя поражениями.

«Санз» начали сезон с пятью победами в шести встречах, но затем у них наступил небольшой спад.

Подопечные Монти Уильямса проиграли два из трех предыдущих матчей. Накануне они не справились с «Вашингтоном» (107:128), несмотря на 33 очка Девина Букера и дабл-дабл Криса Пола.

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В лазарете «Финикса» находятся Кэмерон Пэйн, Тайлер Джонсон и Джейлен Смит.

«Атланта»

«Атланта» расположилась на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции с пятью победами и пятью поражениями.

«Хоукс» стартовали в регулярном чемпионате с трех побед, а вот в последних пяти матчах они потерпели сразу четыре поражения.

Да, накануне команда Ллойда Пирса обыграла «Филадельфию» (112:94), но стоит учесть, что «Сиксерс» потеряли почти половину состава из-за вспышки коронавируса.

У «Атланты» после травм восстанавливаются Данило Галлинари, Рэджон Рондо, Богдан Богданович, Крис Данн и Оньека Оконгву.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.54, победа «Атланты» — 2.80.

Нужно признать, что в последнее время «Санз» смотрятся не так здорово, как в начале сезона, но все равно нам кажется, что родные стены должны им помочь.

Кроме того, «ястребов» подкосили травмы, из-за которых тоже возник спад, который вряд ли бы прервался во встрече с «Филадельфией», если бы не вмешался коронавирус.

Исходя из вышесказанного, наш прогноз и ставка — «победа "Финикса" с форой -5,5» за 1.93.

Альтернативный вариант — «победа "Финикса" в первой половине и в матче». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.88.