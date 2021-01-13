«Хьюстон» — «Лейкерс». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 13 января 2021 года

В среду, 13 января, «Хьюстон» у себя дома примет «Лейкерс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Тойота-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Хьюстон» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хьюстон»

«Хьюстон» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету три победы и пять поражений.

Все три победы «Рокетс» одержали на домашней арене, где дважды обыграли «Сакраменто» (122:119 и 102:94), а также разгромили «Орландо» (132:90).

Накануне команда Стивена Сайласа дома проиграла «Лейкерс» (102:120). Уже к большому перерыву техасцы уступали «-19», а удаление Демаркуса Казинса и 21 потеря лишь усугубили ситуацию.

Все прогнозы на НБА

После травм у «Хьюстона» восстанавливаются Дануэл Хаус, Бродрик Томас и Крис Клемонс.

«Лейкерс»

«Лейкерс» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции с восемью победами и тремя поражениями.

Действующие чемпионы в этом сезоне успели проиграть «Клипперс» (109:116), «Портленду» (107:115) и «Сан-Антонио» (109:118).

А вот в своем последнем матче калифорнийцы разобрались с «Хьюстоном» благодаря 27 очкам Энтони Дэвиса, реализовавшего 9 из 12 бросков с игры, а также неплохой игре Леброна Джеймса (18 очков, 7 подборов и 7 передач), против которого не стеснялись играть грубо.

За «Лейкерс» пока не могут выступать Джаред Дадли и Уэсли Мэттьюз.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лейкерс» — 1.67, победа «Хьюстона» — 2.60.

«Рокетс» могут похвастаться довольно сильным составом, в том числе и классными резервистами, но недавняя игра еще раз показала, что они не способны на равных соперничать с калифорнийцами.

Да, у техасцев редко залетали трехочковые (29,3 процента), но даже это не может оправдать их поражение на фоне того, что подопечные Фрэнка Вогеля явно играли вполсилы.

Не думаем, что через пару дней после неудачи «Хьюстон» воспрянет духом и заставит действующих чемпионов потеть. Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -4,5» за 1.91.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Лейкерс" больше 112,5» за 1.77. В этот раз ожидаем еще большей активности от Леброна, который явно зол на «Хьюстон» после столь грязной игры.