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    Одержит ли «Бостон» победу в Тампе?

    «Торонто» — «Бостон». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 5 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Бостон»
    Джейлен Браун
    Во вторник, 5 января, «Торонто» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на «Амали Арене» в Тампе, начнется в 03:30 по московскому времени. Прогноз на «Торонто» — «Бостон».
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    Баскетбол. НБА 05 Января 2021 года
    Торонто
  • Торонто
    •  Торонто 03:30 Бостон Бостон
  • НБА
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    Коэффициенты на матч
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  • 2
  • 1.80
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    «Торонто»

    «Торонто» занимает 13-е место в Восточной конференции, имея на своем счету одну победу и четыре поражения.

    «Рэпторс» дважды проиграли «Нью-Орлеану» (99:113 и 116:120), по разу — «Сан-Антонио» (114:119) и «Филадельфии» (93:100), а единственную победу одержали над «Нью-Йорк Никс» (100:83).

    В своем последнем матче против «Пеликанс» подопечные Ника Нерса реализовали всего 14 трехочковых из 48, что и стало одной из причин неудачи. Самым результативным стал Фред Ванвлит, набравший 27 очков, но и его показатель точности оставлял желать лучшего — 9 из 23 с игры.

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    После травмы у «Торонто» восстанавливается защитник Патрик Маккоу.

    «Бостон»

    «Бостон» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с тремя победами и тремя поражениями.

    «Селтикс» одержали победы над «Милуоки» (122:121), «Индианой» (116:111) и «Мемфисом» (126:107), а также проиграли «Бруклину» (95:123), «Индиане» (107:108) и «Детройту» (93:96).

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    • Во встрече с «Пистонс» подопечные Брэда Стивенса провалили первую четверть, уступив 12:27, после чего совершили рывок, но этого уже не хватило для того, чтобы отыграться. Джейсон Тейтум набрал 28 очков, а Джейлен Браун — 25.

    Среди травмированных у «Бостона» значатся Кемба Уокер, Джавонте Грин и Ромео Лэнгфорд.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Торонто» — 1.81, победа «Бостона» — 2.27.

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    По стартовому отрезку сезона трудно делать серьезные выводы относительно формы данных команд, но нам кажется, что подопечные Стивенса выглядят предпочтительнее.

    Да, им все еще тяжело без Кембы Уокера, но Тейтум и Браун довольно стабильны, а если к ним еще подключаются Маркус Смарт и Тристан Томпсон, то сдержать этот коллектив сложно.

    Если говорить о «Торонто», то нас настораживает тот факт, что единственную победу канадцы одержали над далеко не самым сильным «Нью-Йорком». Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой +2,5» за 1.91.

    Также ставим на «индивидуальный тотал "Бостона" больше 106,5» за 1.89. В победных матчах этого сезона «Селтикс» ни разу не набирали меньше. 0

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    «Торонто» — «Бостон». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 5 января 2021 года. Прогноз на «Торонто» — «Бостон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
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