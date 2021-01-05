«Торонто» — «Бостон». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 5 января 2021 года

Во вторник, 5 января, «Торонто» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на «Амали Арене» в Тампе, начнется в 03:30 по московскому времени. Прогноз на «Торонто» — «Бостон».

«Торонто»

«Торонто» занимает 13-е место в Восточной конференции, имея на своем счету одну победу и четыре поражения.

«Рэпторс» дважды проиграли «Нью-Орлеану» (99:113 и 116:120), по разу — «Сан-Антонио» (114:119) и «Филадельфии» (93:100), а единственную победу одержали над «Нью-Йорк Никс» (100:83).

В своем последнем матче против «Пеликанс» подопечные Ника Нерса реализовали всего 14 трехочковых из 48, что и стало одной из причин неудачи. Самым результативным стал Фред Ванвлит, набравший 27 очков, но и его показатель точности оставлял желать лучшего — 9 из 23 с игры.

Все прогнозы на НБА

После травмы у «Торонто» восстанавливается защитник Патрик Маккоу.

«Бостон»

«Бостон» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с тремя победами и тремя поражениями.

«Селтикс» одержали победы над «Милуоки» (122:121), «Индианой» (116:111) и «Мемфисом» (126:107), а также проиграли «Бруклину» (95:123), «Индиане» (107:108) и «Детройту» (93:96).

Во встрече с «Пистонс» подопечные Брэда Стивенса провалили первую четверть, уступив 12:27, после чего совершили рывок, но этого уже не хватило для того, чтобы отыграться. Джейсон Тейтум набрал 28 очков, а Джейлен Браун — 25.

Среди травмированных у «Бостона» значатся Кемба Уокер, Джавонте Грин и Ромео Лэнгфорд.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Торонто» — 1.81, победа «Бостона» — 2.27.

По стартовому отрезку сезона трудно делать серьезные выводы относительно формы данных команд, но нам кажется, что подопечные Стивенса выглядят предпочтительнее.

Да, им все еще тяжело без Кембы Уокера, но Тейтум и Браун довольно стабильны, а если к ним еще подключаются Маркус Смарт и Тристан Томпсон, то сдержать этот коллектив сложно.

Если говорить о «Торонто», то нас настораживает тот факт, что единственную победу канадцы одержали над далеко не самым сильным «Нью-Йорком». Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой +2,5» за 1.91.

Также ставим на «индивидуальный тотал "Бостона" больше 106,5» за 1.89. В победных матчах этого сезона «Селтикс» ни разу не набирали меньше. 0