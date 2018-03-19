«Миннесота» — «Хьюстон». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 19 марта

«Миннесота»

«Миннесота» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 40 побед и 30 поражений.

Учитывая плотность команд в таблице, «Тимбервулвз» пока не могут чувствовать себя комфортно. В оставшихся встречах их ждет напряженная борьба за место в плей-офф.

В этом месяце подопечные Тома Тибодо довольно неожиданно успели обыграть «Голден Стэйт» (109:103) и «Вашингтон» (116:111). В то же время они проиграли «Портленду» (99:108), «Юте» (108:116), «Бостону» (109:117) и «Сан-Антонио» (101:117).

В лазарете команды находится один из ее лидеров – Джимми Батлер, который должен вернуться на площадку лишь после 24 марта.

«Хьюстон»

Баскетболисты «Хьюстона» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. На их счету 55 побед и 14 поражений.

Очевидно, что «Рокетс» уже гарантировали себе место в плей-офф, да и ниже второй строчки они уже не опустятся. Однако им было бы лучше удержать именно первую строчку, на которую также претендует «Голден Стэйт», отстающий на две виктории.

Подопечные Майка Д'Антони пребывают в отличной игровой форме. С конца января они проиграли всего один матч – в гостях у лидера Восточной конференции «Торонто Рэпторс» (105:108).

На данный момент «Хьюстон» может похвастаться серией из четырех побед, во время которой были обыграны «Даллас» (105:82), «Сан-Антонио» (109:93), «Клипперс» (101:96) и «Нью-Орлеан» (107:101).

Среди травмированных у «Рокетс» значатся Брэндан Райт и Чжоу Ци.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Хьюстона» — 1,35, победа «Миннесоты» — 3,50.

1,87Победу «Хьюстона» с форой -6,5

Данный расклад вполне справедлив, учитывая историю личных встреч. В нынешнем сезоне команды уже встречались трижды, и во всех трех случаях побеждали «Рокетс».

Самое главное, что преимущество подопечных Майка Д'Антони в каждом из этих трех матчей составляло ровно 18 очков, то есть техасцы ни разу не испытали проблем с тем, чтобы остановить «волков».

Учитывая тот факт, что «Миннесоте» придется играть без Джимми Батлер, предлагаем ставить на «победу "Хьюстона" с форой -6,5» за 1,87.

1,90Победа «Миннесоты» с форой +2 в первой четверти

Интересно, что в целом «Тимбервулвз» неплохо входят в игру, а начинают сдавать ближе к концовке, поэтому можно присмотреться к ставке «победа "Миннесоты" с форой +2 в первой четверти» за 1,90.

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