Немецкий теннисист Александр Зверев поставил себе амбициозную цель на 2027 год.

Александр Зверев globallookpress.com

«То, что я говорил 10 лет назад, когда мне было 18, — я хотел выиграть 20 титулов. Нужно постоянно ставить перед собой новые цели. В этом году моей большой целью было выиграть "Шлем". Как только я это сделал, следующей целью стало стать первой ракеткой мира. Я всегда говорил об этом достаточно чётко.

У меня есть и другие цели. Надеюсь, у меня будет возможность выиграть два оставшихся "Шлема". Это не значит, что я не хочу снова побеждать в Париже или Нью-Йорке, но завоевать те два было бы для меня чем-то очень особенным.

В этом году у меня впервые появилось ощущение, что я могу бороться за титул и на траве. Для меня это был огромный шаг вперёд, потому что я почувствовал, что у меня наконец есть шансы выиграть все четыре "Шлема". Думаю, это мои следующие цели», — приводит слова Зверева Punto de Break.

В этом году Зверев впервые в истории выиграл два турнира «Большого шлема»: в июне — «Ролан Гаррос», а в сентябре — US Open.