Шестнадцатая ракетка мира Якуб Меншик попался во второй круг турнира ATP-500 в Вене.

Якуб Меншик globallookpress.com

Чех в двух сетах обыграл австрийца Лукаса Ноймайера со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 2 минуты. В её рамках Меншик 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Ноймайера ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующий раунд турнира Меншик сыграет против победителя матча между французом Адрианом Маннарино и перуанцем Игнасио Бусе.