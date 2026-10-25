Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир категории ATP-250 в Алма-Ате.

Даниил Медведев globallookpress.com

В финальном матче пятая ракетка мира и чемпион US Open — 2021 обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили. Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:1, 6:3. Басилашвили занимает 128-е место в мировом рейтинге.

Спортсмены провели на корте 1 час 50 минут. За это время Медведев выполнил 22 эйса, совершил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. Басилашвили подал навылет три раза, допустил три ошибки на подаче и не реализовал ни одного из двух брейк-пойнтов.

Медведев защитил свой титул в Алма-Ате. Данный трофей стал для Даниила 25-м в карьере и четвертым в текущем сезоне.