Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Алма-Ате без борьбы. Его соперник по матчу второго круга венгр Фабиан Марожан снялся соревнований до начала встречи.

Александр Бублик globallookpress.com

Бублик занимает 19-е место в мировом рейтинге. Марожан располагается на 64-й строчке рейтинга. За право выйти в полуфинал соревнований представитель Казахстана сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.

Турнир в Алма-Ате проходит с 19 по 25 октября. Действующим победителем соревнований является россиянин Даниил Медведев.