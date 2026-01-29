Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о поражении от Арины Соболенко в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Элина Свитолина globallookpress.com

«Думала, что сегодня смогу принимать подачу так же хорошо, как и в предыдущие дни, когда у меня это отлично получалось. Но моя подача тоже была далека от идеала. Я неплохо принимала, но против её второго мяча ничего нельзя было сделать. Соболенко сама принимала очень хорошо и быстро, практически не допускала ошибок на втором ударе после подачи. Именно поэтому она первая ракетка мира.

Я в целом показала хороший теннис, думаю, что счёт не отражает реальную картину матча. Возможно, мне стоило удержать свою подачу ещё пару раз. Подавала не так, как хотела, поэтому не смогла оказывать на неё давления. Из-за этого было ощущение, что Соболенко постоянно впереди. Мы уже на последних стадиях турнира, все максимально сконцентрированы, решают мелкие детали.

Я довольно неплохо передвигалась по корту, адаптировалась к разным стилям соперниц, подстраивалась по деталям. Чувствую, что нахожусь в хорошей форме, набираю уверенность и с нетерпением жду следующих турниров. Есть много вещей, которые я хочу улучшить, аспекты, в которых хочу прибавить, бросить себе вызов и играть против лучших. Чувствую, что не так далеко от того уровня, к которому стремлюсь, но впереди ещё много работы и улучшений», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Напомним, что в финале Открытого чемпионата Австралии соперницей Соболенко стан представительница Казахстана Елена Рыбакина.