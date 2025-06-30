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    Андрей Лунев«Динамо» — «Белград». Онлайн, прямая трансляция
  • 16:42
    • Медведев вылетел на Уимблдоне в первом же круге
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    Циципас: Это постоянная проблема, которая не собирается исчезать

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Уимблдон Стефанос Циципас
    Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своем снятии с матча против Валентена Руае в первом круге Уимблдона.

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    «Это трудно описать. В последнее время я много борюсь. Очень больно видеть себя в такой ситуации. Одна вещь, которую я ужасно ненавижу делать — это останавливать матч, но я никогда не представлял себя в такой ситуации несколько раз после финала Nitto ATP в Турине пару лет назад. С тех пор я был очень хрупок в своём теле, и боролся за то, чтобы чувствовать себя здоровым и чувствовать себя комфортно, впадая в крайности, что было тяжёлой битвой. Так что я действительно не знаю. Чувствую, что у меня закончились ответы. Не знаю. Я перепробовал всё, проделал невероятную работу со своей физической формой. Максимально использовал всё, что мог. Теперь у меня нет никакого ответа. Я не знаю, что делать,

    Физически был день, когда мне было плохо. Это вызывает много разочарования, много неопределённости, множество вопросов "почему", "как" и "когда". Вероятно, это самая трудная ситуация, с которой я когда-либо сталкивался, потому что это постоянная проблема, которая, похоже, не собирается исчезать или ослабевать. Я имею предел, поэтому мне определённо придётся принять окончательное решение о том, хочу ли я делать определённые вещи или нет в ближайшие два месяца. Это будет тяжело, но если увижу, что ситуация остаётся такой же, соревноваться не имеет смысла. Если я не здоров, если здоровье отсутствует, тогда вся твоя теннисная жизнь становится несчастной», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

    Теперь во втором круге Руае сразится с другим французом Адрианом Маннарино.

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