Путинцева прокомментировала скандал с рукопожатием после матча с Саккари

Юлия Путинцева Фото: globallookpress.com
После завершения матча спортсменки обменялись рукопожатием, однако затем Саккари обратилась к Путинцевой с репликой, вызвавшей саркастический поклон со стороны Юлии. Вскоре между теннисистками завязался короткий, но эмоциональный диалог.
«Меня это особо не задело. Я просто пожала руку, как делают большинство женщин. Видимо, не по "объятельному протоколу", которому иногда следуют мужчины», — написала Путинцева в соцсетях.
Также Юлия поделилась видеоколлажем, где собраны моменты рукопожатий Саккари с другими теннисистками — на записи видно, как гречанка избегает зрительного контакта.