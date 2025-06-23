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    Путинцева прокомментировала скандал с рукопожатием после матча с Саккари

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Юлия Путинцева Мария Саккари
    34-я ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева высказалась о напряженном моменте, произошедшем после ее встречи с Марией Саккари в первом круге турнира в Бад-Хомбурге.

    Юлия Путинцева
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    Юлия Путинцева

    После завершения матча спортсменки обменялись рукопожатием, однако затем Саккари обратилась к Путинцевой с репликой, вызвавшей саркастический поклон со стороны Юлии. Вскоре между теннисистками завязался короткий, но эмоциональный диалог.

    «Меня это особо не задело. Я просто пожала руку, как делают большинство женщин. Видимо, не по "объятельному протоколу", которому иногда следуют мужчины», — написала Путинцева в соцсетях.

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    Также Юлия поделилась видеоколлажем, где собраны моменты рукопожатий Саккари с другими теннисистками — на записи видно, как гречанка избегает зрительного контакта.

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