Путинцева прокомментировала скандал с рукопожатием после матча с Саккари

34-я ракетка мира представительница Казахстанавысказалась о напряженном моменте, произошедшем после ее встречи св первом круге турнира в Бад-Хомбурге.

После завершения матча спортсменки обменялись рукопожатием, однако затем Саккари обратилась к Путинцевой с репликой, вызвавшей саркастический поклон со стороны Юлии. Вскоре между теннисистками завязался короткий, но эмоциональный диалог.

«Меня это особо не задело. Я просто пожала руку, как делают большинство женщин. Видимо, не по "объятельному протоколу", которому иногда следуют мужчины», — написала Путинцева в соцсетях.

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Также Юлия поделилась видеоколлажем, где собраны моменты рукопожатий Саккари с другими теннисистками — на записи видно, как гречанка избегает зрительного контакта.