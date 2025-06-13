Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-500 в Лондоне

11-я ракетка мира и одна из главных фавориток турнирапотерпела поражение в четвертьфинале соревнований в Лондоне.

Казахстанская теннисистка проиграла 86-й ракетке мира Татьяне Марии из Германии со счетом 4:6, 6:7 (4:7). Матч продолжался 1 час 45 минут.

Рыбакина показала стабильную игру на подаче — она сделала 9 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки, но реализовала лишь 2 из 12 брейк-поинтов.

В свою очередь, Мария использовала 3 из 5 возможностей на чужой подаче, а также продемонстрировала отличную защиту и хладнокровие в решающих моментах.

В полуфинале Татьяна Мария встретится с американкой Мэдисон Киз, которая в другом четвертьфинале обыграла россиянку Диану Шнайдер.