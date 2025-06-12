Янчук: Сомневаюсь, что Медведев еще победит на турнире Большого шлема

Заслуженный тренер Россииподелился мнением по поводу перспектив экс-первой ракетки миравыиграть еще один турнир Большого шлема.

«Медведев все‑таки уже с меньшей вероятностью претендует на победу в турнирах Большого шлема. Сомневаюсь, что он еще когда‑то сможет выиграть. Другие турниры, конечно, ему по плечу, но чтобы успешно играть на них, нужно быть в очень хорошей форме. Очевидно, что Синнер и Алькарас обошли Даниила. Трудно себе представить, чтобы он обыграл кого‑то из них в рамках турнира Большого шлема. Время все‑таки работает на молодых, больше не на него, поэтому ему будет сложно. Поэтому его потолок — четвертьфинал или, в лучшем случае, полуфинал», — приводит слова Янчука «Матч ТВ».

Матчи основной сетки «Уимблдона»‑2025 пройдут с 30 июня по 13 июля.

29-летний Медведев является победителем Открытого чемпионата США в 2021-м году.