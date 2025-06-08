Синнер: Сегодня я буду плохо спать, но это нормально

Итальянский теннисиствысказался о поражении отв финале «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 5 часов 31 минуту и завершилась со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) в пользу Алькараса.

«Поздравляю Карлоса, потрясающее выступление. Потрясающая битва, потрясающее всё. Вы с командой делаете потрясающую работу, я очень за тебя счастлив. Ты этого заслуживаешь, поздравляю.

Сейчас легче играть, чем говорить. Спасибо большое моей команде за то, что поставили меня в это положение. Мы сегодня сделали всё возможное, отдали всё, что могли. Некоторое время назад я бы с удовольствием оказался здесь. Всё равно это был потрясающий турнир, хоть сейчас и очень тяжело. Но это ничего. Сегодня я буду плохо спать, но это нормально», — сказал Синнер после матча.

22-летний Алькарас выиграл пятый турнир «Большого шлема» и второй «Ролан Гаррос» в карьере.