Синнер: Джокович показал, что вернулся на топ-уровень

Янник Синнер Фото: globallookpress.com
«Новак показал, что вернулся на топ-уровень. Сейчас он играет очень, очень здорово, так что игра будет тактическая и очень сложная. Он невероятно опытный — 24 "Шлема" говорят сами за себя. Я просто рад быть в полуфинале и хочу посмотреть, на что способен. В прошлом году я неплохо провел полуфинал, поэтому горжусь снова дойти до этой стадии. Буду думать о себе, а там посмотрим, как все сложится», — цитирует Синнера Ubitennis.
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Синнер и Джокович поспорят за место в финале уже завтра, в пятницу, 6 июня.