Синнер: Джокович показал, что вернулся на топ-уровень

Итальянецвысказался о предстоящем поединке против сербав полуфинале «Ролан Гаррос».

«Новак показал, что вернулся на топ-уровень. Сейчас он играет очень, очень здорово, так что игра будет тактическая и очень сложная. Он невероятно опытный — 24 "Шлема" говорят сами за себя. Я просто рад быть в полуфинале и хочу посмотреть, на что способен. В прошлом году я неплохо провел полуфинал, поэтому горжусь снова дойти до этой стадии. Буду думать о себе, а там посмотрим, как все сложится», — цитирует Синнера Ubitennis.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Синнер и Джокович поспорят за место в финале уже завтра, в пятницу, 6 июня.