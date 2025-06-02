Россиянка Рахимова не смогла пробиться в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российская теннисисткаи чешская спортсменкане смогли выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

В третьем круге они уступили румынке Ирине Бегу и бельгийке Янине Викмайер со счетом 6:3, 4:6, 3:6 после 2 часов 32 минут борьбы.

За матч Рахимова и Сискова сделали одну подачу навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 7 брейк-пойнтов из 17. Их соперницы сделали три эйса, три двойные ошибки и смогли реализовать 9 брейк-пойнтов из 22.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Бегу и Викмайер встретятся с парой из Норвегии Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми из Японии.