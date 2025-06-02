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    Россиянка Рахимова не смогла пробиться в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в парном разряде

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Камилла Рахимова Ирина Бегу Янина Викмайер
    Российская теннисистка Камилла Рахимова и чешская спортсменка Анна Сискова не смогли выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

    Камилла Рахимова
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    Камилла Рахимова

    В третьем круге они уступили румынке Ирине Бегу и бельгийке Янине Викмайер со счетом 6:3, 4:6, 3:6 после 2 часов 32 минут борьбы.

    За матч Рахимова и Сискова сделали одну подачу навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 7 брейк-пойнтов из 17. Их соперницы сделали три эйса, три двойные ошибки и смогли реализовать 9 брейк-пойнтов из 22.

    В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Бегу и Викмайер встретятся с парой из Норвегии Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми из Японии.

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